С пожилой липчанки сняла порчу и золото мошенница из Адыгеи

Сотрудники полиции раскрыли мошенничество, совершенное 15 ноября. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, тогда 61-летняя женщина отдала незнакомке, убедившей пенсионерку в том, что на нее наложена порча, золотые украшения стоимостью 100 000 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо подозреваемое в совершении преступления. Ею оказалась 38-летняя неработающая жительница республики Адыгея. Сотрудниками СО ОП № 5 УМВД России по г. Липецку возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество», максимальное наказание по которой до пяти лет лишения свободы. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.