Происшествия

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С пожилой липчанки сняла порчу и золото мошенница из Адыгеи

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#мошенничество
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С пожилой липчанки сняла порчу и золото мошенница из Адыгеи

Сотрудники полиции раскрыли мошенничество, совершенное 15 ноября. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, тогда 61-летняя женщина отдала незнакомке, убедившей пенсионерку в том, что на нее наложена порча, золотые украшения стоимостью 100 000 рублей. 

Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо подозреваемое в совершении преступления. Ею оказалась 38-летняя неработающая жительница республики Адыгея.

Сотрудниками СО ОП № 5 УМВД России по г. Липецку возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество», максимальное наказание по которой до пяти лет лишения свободы. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.

3 613
#мошенничество
1

Комментарии (3)

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Бабе восточной внешности

24 минуты назад
Прочистить дымоход
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ттт

39 минут назад
а вот просто интересно, эта мулька со снятием порчи чисто наша или в америках-европах тоже типо "снимают".
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Интересно

55 минут назад
Адыгейская цыганка?
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