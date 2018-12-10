Общество
5 минут назад
В Липецкой области выберут лучший сувенир
Заявки принимают до 20 декабря.
Областной центр туризма и региональное управление культуры объявили конкурс на разработку дизайна сувенира. Свои заявки на творческий турнир могут подать как частные лица, так и организации. Прием работ завершат к 20 декабря.
Главное условие: ваша работа должна соответствовать концепции «Липецкая Земля», характерным особенностям региона и территориальной идентичности. Конкурс объявлен в номинациях «Сувенир-игрушка», «Деловой сувенир», «Исторический сувенир», «Упаковочная продукция», а также «Идея сувенира». Все они должны соответствовать идее о том, что липецкая земля — это регион для безмятежного, размеренного отдыха в усадебном стиле. В качестве наглядного пособия участникам представили бренд-бук в 212 страниц. Там содержится руководство по визуальному оформлению сувениров.
Лучшие работы будут заявлены к участию во Всероссийском фестивале-конкурсе «Туристический сувенир».
Главное условие: ваша работа должна соответствовать концепции «Липецкая Земля», характерным особенностям региона и территориальной идентичности. Конкурс объявлен в номинациях «Сувенир-игрушка», «Деловой сувенир», «Исторический сувенир», «Упаковочная продукция», а также «Идея сувенира». Все они должны соответствовать идее о том, что липецкая земля — это регион для безмятежного, размеренного отдыха в усадебном стиле. В качестве наглядного пособия участникам представили бренд-бук в 212 страниц. Там содержится руководство по визуальному оформлению сувениров.
Лучшие работы будут заявлены к участию во Всероссийском фестивале-конкурсе «Туристический сувенир».