Полицейские задержали 31-летнюю карманницу

6 декабря в Грязях обокрали 68-летнего пенсионера: из его крамана в торговом центре вытащили кошелек с 15 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, оперуполномоченными уголовного розыска задержана предполагаемая участница преступления – неработающая 31-летняя местная жительница.

Расследование проводит ОМВД России по Грязинскому району. В случае если вина подозреваемой будет доказана, санкция части 2 статьи 158 действующего Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража» предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.