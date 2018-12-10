Происшествия

54 минуты назад

Полицейские задержали 31-летнюю карманницу

3 538
#кража
Полицейские задержали 31-летнюю карманницу

6 декабря в Грязях обокрали 68-летнего пенсионера: из его крамана в торговом центре вытащили кошелек с 15 000 рублей.


Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, оперуполномоченными уголовного розыска задержана предполагаемая участница преступления – неработающая 31-летняя местная жительница.

Расследование проводит ОМВД России по Грязинскому району.

В случае если вина подозреваемой будет доказана, санкция части 2 статьи 158 действующего Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража» предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

3 538
#кража

Комментарии (3)

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8 минут назад
в таджикский шалман на кожанный отдайте ее.
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гость

13 минут назад
Она и украла у богатого пенса,у бедных такая сумма в кошельках не водится.
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хаки

18 минут назад
урода воруй у богатых а не у пенсионеров
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