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32 минуты назад
Льва Лещенко экстренно госпитализировали
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Льва Лещенко экстренно госпитализировали из концертного зала "Мир" в Москве.
Льва Лещенко экстренно госпитализировали из концертного зала "Мир" в Москве, - сообщает издание "Дни.ру".
По информации СМИ, Лещенко должен был выступать в финале всероссийского конкурса "На благо мира". Перед выходом на сцену 76-летнему артисту стало плохо, ему вызвали скорую помощь. Врачи приняли решение о госпитализации. О поставленном диагнозе пока не сообщается.
Напомним, что проблемы со здоровьем у Лещенко возникают периодически. В 2014-м его так же госпитализировали со сцены. Тогда в Израиле врачи поставили артисту неутешительный диагноз – "межпозвоночная грыжа шейного отдела". Медики предупредили: если болезнь запустить, последствия могут оказаться плачевными – вплоть до полного паралича. Тогла Лещенко сделали срочную операцию – удалили грыжу удалили, а в шейный отдел вставили имплант из титана и никеля.
При этом 1 декабря он появился на фестивале "Песня года" с песней "Родная земля", которая в этом году отмечает 40-летие создания. "У меня такой плотный график, вы не представляете, – жаловался артист. – Только что дал концерт в Ульяновске, сегодня Москва, завтра лечу в Воронеж, потом пойдут новогодние "огоньки".
По информации СМИ, Лещенко должен был выступать в финале всероссийского конкурса "На благо мира". Перед выходом на сцену 76-летнему артисту стало плохо, ему вызвали скорую помощь. Врачи приняли решение о госпитализации. О поставленном диагнозе пока не сообщается.
Напомним, что проблемы со здоровьем у Лещенко возникают периодически. В 2014-м его так же госпитализировали со сцены. Тогда в Израиле врачи поставили артисту неутешительный диагноз – "межпозвоночная грыжа шейного отдела". Медики предупредили: если болезнь запустить, последствия могут оказаться плачевными – вплоть до полного паралича. Тогла Лещенко сделали срочную операцию – удалили грыжу удалили, а в шейный отдел вставили имплант из титана и никеля.
При этом 1 декабря он появился на фестивале "Песня года" с песней "Родная земля", которая в этом году отмечает 40-летие создания. "У меня такой плотный график, вы не представляете, – жаловался артист. – Только что дал концерт в Ульяновске, сегодня Москва, завтра лечу в Воронеж, потом пойдут новогодние "огоньки".
96
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07.12.2018 16:21В России