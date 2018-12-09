Треть строителей работают во вредных условиях

Средняя зарплата в строительной отрасли в Липецкой области по итогам прошлого года составила 22 986 рублей — на 65 рублей меньше, чем в 2015 году. Такие данные представил Росстат в исследовании «Строительство в России-2018».

Всего в строительной сфере на начало нынешнего года были заняты 27,6 тыс. человек — на 0,8 тыс. больше, чем годом ранее. Пик приходился на 2011 год: на разных объектах. работали 29,8 тыс. человек, затем началось сокращение строителей от 0,1 тыс. до 1,2 тыс. человек в год.

На работах с вредными и (или) опасными условиями были заняты 33,2% строителей — в России их доля составила 37%. Самой безопасной отрасль оказалась в республике Алтай, где во вредных условиях трудились 1,2% строителей, Ингушетии (4,7%), Карачаево-Черкессии (8,3%). На противоположном конце списка оказались Магаданская (67,4%), Кемеровская (67,3%) области и Чукотский автономный округ (63,2%).

Средняя зарплата строителей в прошлом году составила 22 986 рублей, в том числе среди руководителей строительных организаций — 37 333 рублей, специалистов — 25 022 рублей, рабочих — 22 231 рублей. У 1% занятых заработки были меньше 7,5 тыс. рублей, а 0,2% получали от 100 тыс. до 250 тыс. рублей. 16,4% зарабатывали от 18,6 тыс. до 21,8 тыс. рублей, еще 12,6% - от 25 тыс. до 30 тыс. рублей.

Росстат также подсчитал количество строительной техники требующей замены. Так, в Липецкой области наибольшая доля устаревшей техники — это одноковшовые экскаваторы: срок службы истек здесь у 31,4% машин. Среди бульдозеров и тракторов эксплуатируются 32,4% техники после истечения срока службы. Также устарели 22,7% передвижных кранов и 4,7% одноковшовых погрузчиков.

Общий объем работ строительных организаций составил 46 041,6 млн. рублей. Индекс предпринимательской уверенности оказался ниже, чем общероссийский: -20 (в России -17). Два года назад индекс предпринимательской уверенности строителей в Липецкой области составлял всего -2.