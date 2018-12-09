Происшествия

сегодня, 09:07

Треть строителей работают во вредных условиях

3 491
#строительство #зарплата
Треть строителей работают во вредных условиях

Средняя зарплата в строительной отрасли в Липецкой области по итогам прошлого года составила 22 986 рублей — на 65 рублей меньше, чем в 2015 году. Такие данные представил Росстат в исследовании «Строительство в России-2018».

Всего в строительной сфере на начало нынешнего года были заняты 27,6 тыс. человек — на 0,8 тыс. больше, чем годом ранее. Пик приходился на 2011 год: на разных объектах. работали 29,8 тыс. человек, затем началось сокращение строителей от 0,1 тыс. до 1,2 тыс. человек в год. 

На работах с вредными и (или) опасными условиями были заняты 33,2% строителей — в России их доля составила 37%. Самой безопасной отрасль оказалась в республике Алтай, где во вредных условиях трудились 1,2% строителей, Ингушетии (4,7%), Карачаево-Черкессии (8,3%). На противоположном конце списка оказались Магаданская (67,4%), Кемеровская (67,3%) области и Чукотский автономный округ (63,2%). 

Средняя зарплата строителей в прошлом году составила 22 986 рублей, в том числе среди руководителей строительных организаций — 37 333 рублей, специалистов — 25 022 рублей, рабочих — 22 231 рублей. У 1% занятых заработки были меньше 7,5 тыс. рублей, а 0,2% получали от 100 тыс. до 250 тыс. рублей. 16,4% зарабатывали от 18,6 тыс. до 21,8 тыс. рублей, еще 12,6% - от 25 тыс. до 30 тыс. рублей. 

Росстат также подсчитал количество строительной техники требующей замены. Так, в Липецкой области наибольшая доля устаревшей техники — это одноковшовые экскаваторы: срок службы истек здесь у 31,4% машин. Среди бульдозеров и тракторов эксплуатируются 32,4% техники после истечения срока службы. Также устарели 22,7% передвижных кранов и 4,7% одноковшовых погрузчиков. 

Общий объем работ строительных организаций составил 46 041,6 млн. рублей. Индекс предпринимательской уверенности оказался ниже, чем общероссийский: -20 (в России -17). Два года назад индекс предпринимательской уверенности строителей в Липецкой области составлял всего -2.

3 491
#строительство #зарплата

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

СССР

24 минуты назад
Не только вредно,в Липецке и работать вредно за 13-15т.р ..!!!
ответить

*#+

28 минут назад
Вот вам и статистика, это говорит что на стройках официально устроивующий рабочий больше 23 тысяч не получит. И хоть как бы ты не работал. А это на самом деле зарплата от 800 вновь устроинного, 1200 про работающего 3-10 лет. Зато у нас есть мастеров слов " ВЫ НЕ УМЕЕТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ. Из этого значит бросить все официальные устройства и переходить на частное.
ответить

....

44 минуты назад
В Липецке жить вредно....
ответить

Еще в рубрике

В Липецке автомобиль сбил мужчину
#дтп
18
В Липецке автомобиль сбил мужчину

вчера, 17:58

Происшествия
Авария под Липецком с фурой и двумя легковушками попала на видео
#Авария #ДТП
37
Авария под Липецком с фурой и двумя легковушками попала на видео

вчера, 13:47

Происшествия
С начала год липецкие воры и взяточники нанесли государству ущерб на 25 000 000 рублей
#коррупция
66
С начала год липецкие воры и взяточники нанесли государству ущерб на 25 000 000 рублей

вчера, 08:40

Происшествия
В столкновении «Шевроле» и «Фольксвагена» пострадали несколько человек
#авария #ДТП
4
В столкновении «Шевроле» и «Фольксвагена» пострадали несколько человек

вчера, 08:24

Происшествия
В Усманском районе в пожаре погиб мужчина
#пожар
В Усманском районе в пожаре погиб мужчина

07.12.2018 15:41

Происшествия
«Audi A3» мастера управляющей компании расстреляли на платной парковке
#стрельба #вымогательство
78
«Audi A3» мастера управляющей компании расстреляли на платной парковке

07.12.2018 14:59

Происшествия