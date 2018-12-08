Погода в Липецке

сегодня, 13:38

Спасатели предупреждают об усилении снегопада

8 690
#Авария #ДТП
Спасатели предупреждают об усилении снегопада

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, по данным синоптиков, сегодня ночью ожидается местами небольшой снег, днем умеренные, местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный ночью 6-11 м/с, днем 9-14 м/с. 

В связи с прогнозом Главное управление МЧС России по Липецкой области обращает внимание жителей на необходимость соблюдения мер безопасности.


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#Авария #ДТП

Комментарии (8)

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Тишина

1 минуту назад
Шойгу писать придется. От наших толку никакого
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skrip

12 минут назад
Интересно Зеленхоз успел газоны засеять?
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егор

40 минут назад
полноценная зима.
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Ага!

44 минуты назад
Уже ухандокались чистить снег в ручную в частном секторе. Хоть бы через пару дней шёл, а то ведь каждый день сыплет.
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Эля

44 минуты назад
Это не погода это новогодняя сказка в душе поселились бабочки.
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Калдырь

48 минут назад
Серёга! Когда дворы чистить будут? Снег это хорошо, но выехать со двора практически нереально.
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Сильный снег

52 минуты назад
В ночь на воскресенье морозы в Липецке окрепнут до -4…-7°, а с утра начнётся снегопад (первые снежинки после 04.00-05.00 ч., обложной снег – после 10.00-11.00 ч.), который продолжится весь день, благодаря чему сугробы с нынешних 7 см вырастут к исходу воскресенья до 14-15 см – это климатические показатели снежного покрова середины Января! Днём потеплеет до комфортных -0-1°. Идеальные метеоусловия для прогулок на свежем воздухе!Будьте здоровы и отличного вам настроения!
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Post Malone

сегодня, 13:51
погода ты наш балуешь снежком))))
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