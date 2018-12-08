Спасатели предупреждают об усилении снегопада

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, по данным синоптиков, сегодня ночью ожидается местами небольшой снег, днем умеренные, местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный ночью 6-11 м/с, днем 9-14 м/с.

В связи с прогнозом Главное управление МЧС России по Липецкой области обращает внимание жителей на необходимость соблюдения мер безопасности.



