В общежитиях и «молодожёнках» выявляют самозахваченные квартиры

По поручению главы Липецка Сергея Иванова департамент ЖКХ проводит инвентаризацию муниципального жилищного фонда. В настоящее время он насчитывает 8 517 помещений. В основном это комнаты в прежних общежитиях и «молодожёнках», позже получивших статус многоквартирных домов. Учитывая сохраняющуюся потребность липчан в социальном жилье, вопрос их правомерного и эффективного использования остается актуальным.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, в результате обследования департамент ЖКХ получает информацию о жилых помещениях, не используемых для проживания гражданами, о самовольном заселении граждан, об использовании муниципального жилфонда с нарушением санитарных, технических норм и правил содержания, а также с нарушением прав и законных интересов соседей.

Информация тщательно изучается и проверяется. Затем принимаются решения, в том числе, о выселении граждан, самовольно занявших муниципальное жилье или использующих его с нарушением существующих норм и правил.

Итогом первых проведенных «ревизий» стало выявление адресов с наибольшей задолженностью по социальному найму. Всего таких домов 24. Расположены они в разных районах города: в основном на Соколе, Тракторном, в Сырском Руднике, Левобережье, но есть и в центральной части – на улицах Циолковского, Звездная и других.

В настоящее время в департаменте отрабатывается информация по бесхозяйным, самовольно занятым, брошенным квартирам, которые после тщательной юридической проверки и освобождения могут быть предоставлены жителям города на условиях социального или специализированного найма.

─ Рейдовые мероприятия по инвентаризации муниципального жилья будут проводиться регулярно по 31 декабря 2018 года, ─ отметил председатель департамента ЖКХ Евгений Лепёкин.