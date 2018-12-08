Общество

сегодня, 08:36

В общежитиях и «молодожёнках» выявляют самозахваченные квартиры

4 862
#жилье
В общежитиях и «молодожёнках» выявляют самозахваченные квартиры

По поручению главы Липецка Сергея Иванова департамент ЖКХ проводит инвентаризацию муниципального жилищного фонда. В настоящее время он насчитывает 8 517 помещений. В основном это комнаты в прежних общежитиях и «молодожёнках», позже получивших статус многоквартирных домов. Учитывая сохраняющуюся потребность липчан в социальном жилье, вопрос их правомерного и эффективного использования остается актуальным. 

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, в результате обследования департамент ЖКХ получает информацию о жилых помещениях, не используемых для проживания гражданами, о самовольном заселении граждан, об использовании муниципального жилфонда с нарушением санитарных, технических норм и правил содержания, а также с нарушением прав и законных интересов соседей. 

Информация тщательно изучается и проверяется. Затем принимаются решения, в том числе, о выселении граждан, самовольно занявших муниципальное жилье или использующих его с нарушением существующих норм и правил. 

Итогом первых проведенных «ревизий» стало выявление адресов с наибольшей задолженностью по социальному найму. Всего таких домов 24. Расположены они в разных районах города: в основном на Соколе, Тракторном, в Сырском Руднике, Левобережье, но есть и в центральной части – на улицах Циолковского, Звездная и других.

В настоящее время в департаменте отрабатывается информация по бесхозяйным, самовольно занятым, брошенным квартирам, которые после тщательной юридической проверки и освобождения могут быть  предоставлены жителям города на условиях социального или специализированного найма.

─ Рейдовые мероприятия по инвентаризации муниципального жилья будут проводиться регулярно по 31 декабря 2018 года, ─ отметил председатель департамента ЖКХ Евгений Лепёкин. 


4 862
#жилье

Комментарии (4)

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юнос

28 минут назад
Надо не ревизию проводить а сносить эти гадюжники и клаповники
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222

сегодня, 09:17
111, бред. Сроки капремонта от сбора денег не зависят
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111

сегодня, 09:01
В общежитиях и молодожёнках как правило живут люди с большим количеством детей а эти дома в ужасном виде так как правило в них проживает большое количество людей и на любые мероприятия толе покраска стен толи кап ремонт толе еще что-то людей не собрать в итоге эти дома постоянно переносятся по кап ремонту на более поздний срок в итоге дома зарастают грибком и становятся аварийными а там в среднем 100 и более квартир в итоге потом переселять всех придется
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Ваш тренер

сегодня, 08:47
Гетто!!!Тут и сказать нечего....все эти гадюшники давно снести пора!!
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