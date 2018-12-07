В России

44 минуты назад

СК задумал внедрить детектор лжи по глазам

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#коррупция

В целях борьбы с взяточничеством Следственный комитет России планирует применять собственную разработку — детектор лжи по глазам. В настоящее время там уже используют полиграф.

Как сообщают «Известия», новое устройство обладает рядом преимуществ. Проверка с его помощью занимает в четыре раза меньше времени и не требует дополнительной подготовки. На сбор информации не влияет отсутствие у человека одного глаза, а также наличие у него линз или очков.

Аппарат станет дополнительным средством сбора информации в дополнение к полиграфу, что увеличит достоверность результатов, считают в СК. Там предложили использовать подобный аппарат во всех госструктурах. Устройство уже применяется во время приема работников в центральный аппарат Следственного комитета.

Согласно данным СК, за последний год количество коррупционных преступлений увеличилось. Причем большая часть переданных в суд дел возбуждена в отношении должностных лиц. 


106
#коррупция

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