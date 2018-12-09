В Липецкой области до +3

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, временами небольшие, местами умеренные осадки: мокрый снег, морось и дождь, местами гололед и налипание мокрого снега.

Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем температура составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие, днем умеренные осадки в виде мокрого снега, мороси и дождя, местами гололед и налипание мокрого снега. Температура ночью от 2 до 4 градусов мороза, днем около нуля.