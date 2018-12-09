Погода в Липецке

46 минут назад

В Липецкой области до +3

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В Липецкой области до +3

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, временами небольшие, местами умеренные осадки: мокрый снег, морось и дождь, местами гололед и налипание мокрого снега.

Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем температура составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие, днем умеренные осадки в виде мокрого снега, мороси и дождя, местами гололед и налипание мокрого снега. Температура ночью от 2 до 4 градусов мороза, днем около нуля.

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Комментарии (1)

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Женя

5 минут назад
А чо комменты к * Чичориной закрыли? Боитесь что правду напишут ? И напишут - патамушта музыка и песни г..но.
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