В Липецкой области мокрый снег и вновь потеплеет до +2

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем также небольшие, местами умеренные мокрый снег, морось, дождь, на дорогах гололедица.

Ветер южный, 8-13 м/сек. Температура ночью от 3 до 8 градусов мороза, при прояснениях похолодает до -13, днем температура составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшие мокрый снег, морось и дождь, на дорогах гололедица. Температура ночью от 10 до 12 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов мороза.