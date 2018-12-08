Погода в Липецке

44 минуты назад

В Липецкой области мокрый снег и вновь потеплеет до +2

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В Липецкой области мокрый снег и вновь потеплеет до +2

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем также небольшие, местами умеренные мокрый снег, морось, дождь, на дорогах гололедица. 

Ветер южный, 8-13 м/сек. Температура ночью от 3 до 8 градусов мороза, при прояснениях похолодает до -13, днем температура составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшие мокрый снег, морось и дождь, на дорогах гололедица. Температура ночью от 10 до 12 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов мороза.

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Комментарии (2)

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Ммм

11 минут назад
Ещё вчера писали -15'С.. Что за переменность?))
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123

26 минут назад
но блин зачем плюс идет такая сказка на улице слабый мороз и много снега(
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