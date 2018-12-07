Погода в Липецке

51 минуту назад

В Липецкой области ночью до -15

1 700
#похолодание
В Липецкой области ночью до -15

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой, под влиянием атмосферных фронтов ожидаются осадки различной интенсивности: снег и мокрый снег.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 8 и 9 декабря - 6-7 градусов мороза, что на 1-3 градуса ниже климатической нормы, 10 декабря — 2 градуса мороза, что на 3-4 градуса выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами также продолжится небольшой снег, возможен туман, на дорогах гололедица, сохранятся гололедно-изморозевые отложения. Ветер переменный, 3-8 м/сек. Температура ночью от 5 до 10 градусов мороза, при прояснениях похолодает до -15, днем температура составит от 3 до 8 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег, сохранятся гололедно-изморозевые отложения. Температура ночью от 8 до 10 градусов мороза, днем от 4 до 6 градусов мороза.

1 700
#похолодание

Комментарии (1)

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Где

10 минут назад
Снегоуборочная техника????? Пока доехал до завода Ниодной машины не увидел
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