﻿«Очнулся — гипс»: как не попасть на больничную койку во время гололеда

Каблуки-шпильки, неправильная походка, алкоголь — травматологи предупреждают о факторах, которые усиливают опасность хождения по скользкой дорожке.

Заведующий травматологическим отделением ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный Сокол», кандидат наук Загидин Шихзагиров констатирует: горячая зимняя пора в травмпункте начинается всегда в конце ноября, в эпоху первых снегопадов и заморозков.





Начало зимы 2018-го не стало исключением: с 20 ноября по 6 декабря (на момент нашего разговора) в травматологический пункт сокольской больницы, работающий ежедневно и круглосуточно, обратилось 96 человек.

- Это средний показатель, такой же, как и в прошлом году, и в позапрошлом, такой же как и в соседних регионах в эту пору, - говорит Загидин Тагирович. - Иногда бывают наплывы пациентов — когда погода нас испытывает ледяным дождем или резким морозом после осадков.

Предлагаем вниманию читателей небольшую инструкцию, актуальную для ознакомления в самом начале сезона гололеда.

1. Гололед плюс алкоголь — вдвойне опасное для здоровья сочетание.

Из всего количества попавших в больницу с переломами и ушибами за сезон, 10-15 % ежегодно составляют пациенты, упавшие в состоянии алкогольного опьянения. Как правило, это мужчины средних лет.

2. При падении на льду люди чаще всего ломают руки, ноги и ребра.

Беседуя с заведующим травмпунктом, мы проведываем больных в палатах.

51-летний сварщик Михаил Калинин поскользнулся и упал во время работы, при ремонте моста в городе Чаплыгине. Скользкая лестница, сам поспешил, понадеялся на авось — и вот вам, пожалуйста, перелом обеих лодыжек.









- Но, кстати, даже с переломами Михаил сам доехал на машине до Сокольской больницы и обратился в травмпункт, - добавляет Загидин Тагирович, просматривая на свет рентгеновский снимок сломанных лодыжек Калинина. - На днях будем готовить его к операции, и придется полежать две-три недели.

Переломы ребер же случаются, когда упавшие ударяются грудной клеткой обо что-то твердое, например, о бордюр.

3. «Неправильная» походка может привести к самым тяжелым травмам.

… То есть, к перелому копчика, позвоночника и сотрясению мозга. Такие повреждения характерны для падения, когда у идущего человека земля словно резко «уползает» из-под ног и он, поскользнувшись, делает ногами движение, словно совершает прыжок «ножницами». Удар при падении приходится на спину или зад, отсюда и такие неприятные травмы. Примерно такой балетный номер совершает герой Андрея Миронова в фильме «Бриллиантовая рука», поскальзываясь на банановой кожуре.

- Причина такого опасного падения — заведомо неверная походка, - комментирует Загидин Тагирович. - На улице зима, на тротуарах много ледяных островков, присыпанных свежим снегом, пешеходам нужно быть начеку. Ходить с прямым корпусом, расправив плечи, будем летом. По скользким местам двигаются чуть нагнут корпус вперед и чуть согнув ноги в коленях. И не надо держать руки в карманах — руками мы во время гололеда хватаемся за какую-нибудь опору или балансируем. И еще: если есть возможность обойти скользкий участок, то лучше это сделать.

4. Умеющий падать избежит переломов.

- Всем известно, что спортсменов первым делом учат правильно падать — группироваться, скручиваться, валиться набок, не опираясь на прямую руку, - говорит наш эксперт. - Среди наших пациентов много с переломами лучевой кости руки — падая, подставили руку.

Сам Загидин Тагирович в своей жизни не избежал падений на льду, но не пострадал, потому что умеет правильно падать — занимался в юности спортом и сейчас следит за тонусом мышц, делая зарядку каждый день.

5. Людей зимой подводит не адекватная погодным условиям обувь.

Вовремя «переобуть» машину и самому обуться по погоде — это вопрос элементарной заботы о сохранении собственной жизни и здоровья.

- Как правило за сезон бывает пара случаев травм у молодых любительниц высоких каблуков, - продолжает Загидин Шихзагиров. - Сапоги на шпильках — это, конечно, красиво, но для зимы опасно. Результат — переломы голени, операции.

Обувь, обеспечивающая максимальное сцепление с дорогой — вот наш идеальный выбор зимой. Например, на толстой подошве с протектором.

Лайфхак с приклеиванием к подошвам ботинок наждачной шкурки не работает, такая «защита» отлетает в ближайшие полчаса.

6. Для пожилых и полных людей падения особенно опасны.

Чем больше у человека вес, тем сильнее будет удар об лед. Кроме того полному человеку труднее быстро сгруппироваться при падении. А из-за естественного возрастного остеопороза переломы заживают очень долго.

- Кстати, пожилым людям не стоит стесняться зимой ходить с тростью, - замечает наш эксперт.

7. «Гололедным» травмам подвержены не только пешеходы.

Водителям усиленное внимание особенно показано — им «поскальзываться» и вовсе опасно. Загидин Тагирович констатирует: как только начинается гололед — на прием прибывает больше жертв ДТП.

Неприятно попадать в такую статистику, но липчанину Александру Власову не повезло: ехал из Липецка в Грязи по трассе «Орел-Тамбов» и не справился с управлением — занесло на скользкой дороге и автомобиль впечатался в придорожное дерево. Все произошло так быстро, что и напугаться не успел, только понял, что сработали подушки безопасности и почувствовал запах гари из смятого мотора. Теперь лежит на растяжке и в гипсе: сломана нога, рука, множественные ушибы, в том числе, головы.

8. Скорость заживления переломов во много зависит от настроя.

Можно после операции проваляться с переломом недели три, а можно и полтора месяца — все зависит от степени тяжести и характера травмы.

- Но вот ведь что интересно! Я за годы работы заметил одну особенность: чем меньше человек думает о своем переломе, тем быстрее все заживает! - делится опытом Загидин Тагирович. - Однажды был случай: поступили почти одновременно двое больных, с идентичными переломами. Один преподаватель, семьянин, очень переживал, что выпал из графика, что все дела стоят, работа брошена. Второй — безработный, одинокий, неустроенный — в буквальном смысле отдыхал на больничной койке: тепло, кормят три раза! И выписался первым. А первый, который все время переживал и ждал с нетерпением выписки, выздоравливал гораздо дольше. Отвлекаться нужно!

По поводу богатого кальцием питания и чудодейственной силе таких блюд, как хаш или холодец для ускорения сращения костей, наш собеседник замечает: это не панацея и сильно зависит от того, насколько хорошо в организме человека усваивается кальций. Гораздо действеннее препараты, способствующие заживление костных переломов, прописанные врачом.

Елена Фролова.

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