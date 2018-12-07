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ЦБ РФ начал подготовку к отключению от международных платежных систем
Рекомендательное письмо разослано мелким банкам, которые работают с международными платежными системами Visa и Mastercard не напрямую, а через более крупные банки-партнеры.
Сейчас многие малые банки работают с платежными системами не напрямую, а через банки-партнеры, крупнейшие из которых — РНКО "Платежный центр", "Уралсиб", ВТБ, Росбанк и Промсвязьбанк.
Центробанк рекомендует таким косвенным участникам платежных систем заключить договор с еще одним банком-спонсором, помимо основного. В силу этот договор вступит, когда возникнет необходимость сменить банк-спонсор.
Кроме того, из письма следует, что в договоре должно говориться о тестовом обмене информацией при интеграции с новым спонсором, а перечень мероприятий должны рекомендовать банкам платежные системы.
Получение письма подтвердили пять банков. В ЦБ газете рассказали, что письмо основано на международных рекомендациях по управлению рисками в платежных системах. При этом участники рынка отметили, что в начале осени регулятор уже присылал банкам письмо с просьбой разработать план обеспечения бесперебойности расчетов, но без конкретных мер.
По мнению нескольких банкиров, ЦБ страхуется не только от краха банков-спонсоров, но и от возможных санкций, которые грозят отключением спонсора от Visa и Mastercard.
На днях глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в начале следующего года США могут ввести санкции против одного-двух некрупных российских банков. Он не уточнил, каким именно банкам грозят ограничения, но добавил, что в Сбербанке на такой случай уже разработали "план Б".
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