Движение транспорта вдоль набережной будет ограничено 8 декабря

На дороге проведут автомобильные гонки.

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города информирует о том, что в связи с проведением Кубка города Липецка по автомобильному многоборью 8 декабря с 8.00 до 16.00 вводится временное ограничение движения транспорта на участке дороги, проходящем вдоль набережной р. Воронеж (от ул. Неделина до ул. 50 лет НЛМК).



Руководство департамента приносит извинения за временные неудобства и рекомендует водителям заранее выбирать пути объезда.