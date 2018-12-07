Общество

6 минут назад

Движение транспорта вдоль набережной будет ограничено 8 декабря

62
#транспорт
Движение транспорта вдоль набережной будет ограничено 8 декабря

На дороге проведут автомобильные гонки.

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города информирует о том, что в связи с проведением Кубка города Липецка по автомобильному многоборью 8 декабря с 8.00 до 16.00 вводится временное ограничение движения транспорта на участке дороги, проходящем вдоль набережной р. Воронеж (от ул. Неделина до ул. 50 лет НЛМК).

Руководство департамента приносит извинения за временные неудобства и рекомендует водителям заранее выбирать пути объезда.
62
#транспорт

Комментарии (1)

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Гость

2 секунды назад
А как до дома добираться , на Лутова ?
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