В России могут обязать платно регистрировать гаджеты

В Совете Федерации подготовили законопроект о введении системы контроля телефонов и планшетов по их идентификационным номерам (IMEI), чтобы запретить операторам регистрировать краденные устройства в сети. Об этом сообщила председатель комиссии совфеда по развитию информационного общества.





В Госдуме уверены, что этот законопроект найдет поддержку, так как сможет сделать рынок SIM-карт и мобильных телефонов еще более прозрачным.



Нововведение может начать действовать с 2023 года, а это значит, что человек должен будет обратиться к «оператору связи или заинтересованному лицу» и поставить на учет свое устройство. Паспорт гаджета будет привязан к его индивидуальному идентификационному номеру (IMEI). Сама процедура будет платной, но не дороже 100 рублей.



Пока этот проект дорабатывается и в Госдуму он еще не попал.



-Такие шаги можно только приветствовать. Важно, чтобы были созданы прозрачные условия и справедливые принципы для всех участников, работающих в этой сфере. Я с документом пока не знаком, более подробно давать оценку пока рано,- говорит ФАН глава комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Совфед предложил обязать россиян регистрировать свои гаджеты. Делаться это будет для того, чтобы пресечь использование краденных мобильных устройств, - пишет КП В Госдуме уверены, что этот законопроект найдет поддержку, так как сможет сделать рынок SIM-карт и мобильных телефонов еще более прозрачным.Нововведение может начать действовать с 2023 года, а это значит, что человек должен будет обратиться к «оператору связи или заинтересованному лицу» и поставить на учет свое устройство. Паспорт гаджета будет привязан к его индивидуальному идентификационному номеру (IMEI). Сама процедура будет платной, но не дороже 100 рублей.Пока этот проект дорабатывается и в Госдуму он еще не попал.-Такие шаги можно только приветствовать. Важно, чтобы были созданы прозрачные условия и справедливые принципы для всех участников, работающих в этой сфере. Я с документом пока не знаком, более подробно давать оценку пока рано,- говорит ФАН глава комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.