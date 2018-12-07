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20 минут назад

В России могут обязать платно регистрировать гаджеты

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В России могут обязать платно регистрировать гаджеты

В Совете Федерации подготовили законопроект о введении системы контроля телефонов и планшетов по их идентификационным номерам (IMEI), чтобы запретить операторам регистрировать краденные устройства в сети. Об этом сообщила председатель комиссии совфеда по развитию информационного общества.

Совфед предложил обязать россиян регистрировать свои гаджеты. Делаться это будет для того, чтобы пресечь использование краденных мобильных устройств, - пишет КП.

В Госдуме уверены, что этот законопроект найдет поддержку, так как сможет сделать рынок SIM-карт и мобильных телефонов еще более прозрачным.

Нововведение может начать действовать с 2023 года, а это значит, что человек должен будет обратиться к «оператору связи или заинтересованному лицу» и поставить на учет свое устройство. Паспорт гаджета будет привязан к его индивидуальному идентификационному номеру (IMEI). Сама процедура будет платной, но не дороже 100 рублей.

Пока этот проект дорабатывается и в Госдуму он еще не попал.

-Такие шаги можно только приветствовать. Важно, чтобы были созданы прозрачные условия и справедливые принципы для всех участников, работающих в этой сфере. Я с документом пока не знаком, более подробно давать оценку пока рано,- говорит ФАН глава комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
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