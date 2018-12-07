Происшествия

57 минут назад

Бухгалтер помогла пожилой сотруднице и украла с ее карты четверть миллиона

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#кража
Бухгалтер помогла пожилой сотруднице и украла с ее карты четверть миллиона

5 декабря полицию обратилась жительница Грязинского района с заявлением о краже денег с ее банковского счета. Женщина рассказала полицейским, что деньги исчезали с октября 2017 года по май 2018 года.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, сотрудники полиции выяснили, что 70-летняя женщина в октябре прошлого года потеряла зарплатную банковскую карту, после чего обратилась в бухгалтерию на работе с просьбой о переводе зарплаты на пенсионную карту. 30-летняя бухгалтер подключила ей услугу «мобильный банк», привязав при этом карту к своему мобильному телефону. Таким образом, она получила доступ к чужому банковскому счету, с которого похитила 250 тысяч рублей.

В отношении бухгалтера возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

1 580
#кража

Комментарии (1)

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Мотя

31 минуту назад
Нафига привязывать карту к мобильному телефону. Запретить! А то при операциях в Сбере терминалы заставляют вводить номер телефона
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