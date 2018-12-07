В мире

сегодня, 10:44

Skoda представила серийный хэтчбек Scala

255
#Skoda #Scala
Skoda представила серийный хэтчбек Scala

Новый хэтчбек Skoda Scala представлен широкой публике. Презентация серийной версии нового игрока в европейском гольф-классе, который составит конкуренцию таким автомобилям, как Volkswagen Golf, Ford Focus и Opel Astra, состоялась на специальном мероприятии в Тель-Авиве.

Автомобиль, построенный на платформе MQB A0 от нового Volkswagen Polo, стал длиннее, шире и выше Skoda Rapiв Spaceback, который новинка и заменит. Переход на новую платформу и увеличение колёсной базы позволили сделать салон просторнее, а багажник вместительнее, - пишет "Коммерсантъ".

Scala получила дизайн в стиле концепт-кара Skoda Vision RS и, как отмечает чешская марка, в подобном ключе будут решены все следующие новые модели бренда.

Новый дизайн получил также интерьер. Для Scala заявлены более качественные материалы отделки, чем у семейства Skoda Rapid, а также более богатое оснащение — цифровая панель приборов, мультимедиа с поддержкой онлайн-сервисов, адаптивный круиз-контроль, светодиодная оптика, подогрев руля, электропривод дверцы багажника и другое оборудование. Предусмотрена даже спортивная подвеска с адаптивными амортизаторами.

В линейку моторов войдут пять агрегатов. Дизельный 115-сильный 1.6 TDI получит 6-ступенчатую механическую коробку передач или 7-ступенчатый «робот», бензиновый 95-сильный 1.0 TSI будет сочетаться только с 5-ступенчатой «механикой», а 115-сильный 1.0 TSI и 150-сильный 1.5 TSI станут оснащаться теми же коробками передач, что и дизельный двигатель. 90-сильный 1.0 G-TEC, работающий на метане, дополнит 6-ступенчатая «механика».

Выпуск Skoda Scala наладят в Чехии, а в продаже на европейском рынке модель появится в первой половине 2019 года. В России новинки не будет — вместо неё станут продавать другую модель, которая заменит выпускающийся в нашей стране Skoda Rapid.
255
#Skoda #Scala

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

США исключили возможность военного ответа на инцидент в Керченском проливе
#инцидент в Керченском проливе
США исключили возможность военного ответа на инцидент в Керченском проливе

сегодня, 10:23

В мире
Российская фигуристка Загитова заняла второе место в короткой программе в финале Гран-при
#Фигурное катание #Загитова
Российская фигуристка Загитова заняла второе место в короткой программе в финале Гран-при

сегодня, 09:49

В мире
Америка призвала Россию отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать ее
Америка призвала Россию отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать ее

сегодня, 09:39

В мире
Конституционный суд признал соглашение о границе Чечни и Ингушетии
#Чечня #Ингушетия
Конституционный суд признал соглашение о границе Чечни и Ингушетии

вчера, 12:09

В мире
У берегов Японии столкнулись два американских военных самолета
#Япония #США
У берегов Японии столкнулись два американских военных самолета

вчера, 09:43

В мире
НАТО нашла способ победить Россию в Крыму и Калининграде
#НАТО #Россия #Крым
НАТО нашла способ победить Россию в Крыму и Калининграде

05.12.2018 15:15

В мире