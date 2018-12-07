сегодня, 10:44
Skoda представила серийный хэтчбек Scala
Новый хэтчбек Skoda Scala представлен широкой публике. Презентация серийной версии нового игрока в европейском гольф-классе, который составит конкуренцию таким автомобилям, как Volkswagen Golf, Ford Focus и Opel Astra, состоялась на специальном мероприятии в Тель-Авиве.
Scala получила дизайн в стиле концепт-кара Skoda Vision RS и, как отмечает чешская марка, в подобном ключе будут решены все следующие новые модели бренда.
Новый дизайн получил также интерьер. Для Scala заявлены более качественные материалы отделки, чем у семейства Skoda Rapid, а также более богатое оснащение — цифровая панель приборов, мультимедиа с поддержкой онлайн-сервисов, адаптивный круиз-контроль, светодиодная оптика, подогрев руля, электропривод дверцы багажника и другое оборудование. Предусмотрена даже спортивная подвеска с адаптивными амортизаторами.
В линейку моторов войдут пять агрегатов. Дизельный 115-сильный 1.6 TDI получит 6-ступенчатую механическую коробку передач или 7-ступенчатый «робот», бензиновый 95-сильный 1.0 TSI будет сочетаться только с 5-ступенчатой «механикой», а 115-сильный 1.0 TSI и 150-сильный 1.5 TSI станут оснащаться теми же коробками передач, что и дизельный двигатель. 90-сильный 1.0 G-TEC, работающий на метане, дополнит 6-ступенчатая «механика».
Выпуск Skoda Scala наладят в Чехии, а в продаже на европейском рынке модель появится в первой половине 2019 года. В России новинки не будет — вместо неё станут продавать другую модель, которая заменит выпускающийся в нашей стране Skoda Rapid.
Еще в рубрике
05.12.2018 15:15В мире