23 минуты назад
США исключили возможность военного ответа на инцидент в Керченском проливе
США не обсуждают вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе, где ранее за незаконное нарушение российской границы были задержаны три украинских корабля.
25 ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских судна с 24 членами экипажей. ФСБ утверждает, что корабли незаконно пересекли российскую границу. Моряков арестовали до 25 января.
В ответ на этот инцидент в 10 регионах Украины ввели режим военного положения сроком на 30 дней. Помимо этого Киев запретил въезд на территорию страны российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Россия никаких ответных мер не приняла, - передает "Коммерсантъ".
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05.12.2018 15:15В мире