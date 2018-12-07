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23 минуты назад

США исключили возможность военного ответа на инцидент в Керченском проливе

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#инцидент в Керченском проливе
США исключили возможность военного ответа на инцидент в Керченском проливе

США не обсуждают вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе, где ранее за незаконное нарушение российской границы были задержаны три украинских корабля.

США не обсуждают вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе, где российские пограничники задержали украинские суда за нарушение госграницы, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд на дискуссионной площадке газеты Washington Post. «Не было никакого военного ответа и не было обсуждения о военном ответе на инцидент в Азовском море»,— пояснил генерал. Выдержки из его выступления приводит в Twitter журналист «Голоса Америки» Джефф Селдин.

25 ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских судна с 24 членами экипажей. ФСБ утверждает, что корабли незаконно пересекли российскую границу. Моряков арестовали до 25 января.

В ответ на этот инцидент в 10 регионах Украины ввели режим военного положения сроком на 30 дней. Помимо этого Киев запретил въезд на территорию страны российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Россия никаких ответных мер не приняла, - передает "Коммерсантъ".
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#инцидент в Керченском проливе

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