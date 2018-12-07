Криминальная парочка обокрала дом пенсионера

6 декабря в полицию обратился 66-летний житель Данкова с заявлением квартирной краже. Полицейским он рассказал, что 6 декабря отправился в магазин и отсутствовал всего около часа. Вернувшись, почувствовал неладное – на снегу возле дома обнаружил чужие следы, стекло из окна было выставлено, и из дома украли продукты питания, электрорубанок, электродрель, тонометр, сотовый телефон.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, по следам оставленным у дома и почерку совершения преступления были задержаны двое местных жителей - ранее судимая 23-летняя девушка и неработающий 29-летний мужчина.





Подозреваемые не раз попадали в поле зрения полицейских, вели аморальный образ жизни и были задержаны полицейскими в квартире своих собутыльников с украденным имуществом. Из показаний подозреваемых стало следовало, что они хотели занять у пенсионера деньги, но его не оказалось дома и они украли самое ценное имущество из его дома.

СО МО МВД России «Данковский» возбужденно уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы.