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57 минут назад

Российская фигуристка Загитова заняла второе место в короткой программе в финале Гран-при

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#Фигурное катание #Загитова
Российская фигуристка Загитова заняла второе место в короткой программе в финале Гран-при

Российская фигуристка Алина Загитова стала второй по итогам короткой программы в финале Гран-при в Ванкувере. Отмечается, что спортсменка набрала 77,93 балла. Победила японка Рика Кихира с новым мировым рекордом — 82,51 балла.

Российская фигуристка Алина Загитова стала второй по итогам короткой программы в финале Гран-при в Ванкувере, - передает RT.

Отмечается, что спортсменка набрала 77,93 балла.

Победила японка Рика Кихира с новым мировым рекордом — 82,51 балла. Третье место заняла россиянка Елизавета Туктамышева. Её результат — 70,65 балла.

Ещё одна представительница России Софья Самодурова стала пятой (68,24).

Ранее сообщалось, что Кихира побила мировой рекорд Загитовой в короткой программе.

При этом россиянка Алена Косторная, занявшая первое место в короткой программе в финале юниорского Гран-при в канадском Ванкувере, удивлена оценками судей, - сообщает «Советский спорт».

Косторная набрала 76,32 балла. Второе место у россиянки Александры Трусовой (74,43). Третье место у еще одной представительницы России Алены Канышевой (68,66). Произвольный программа состоится 9 декабря.

«Я очень рада, что смогла выполнить свою короткую программу чисто. Честно говоря, достаточно удивлена оценками. В первый раз я получила такие баллы за свою короткую программу. Это лучший результат за два юниорских сезона», — сказала Косторная в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

Напомним, что Косторная — победительница прошлогоднего финала юниорского Гран-при.
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#Фигурное катание #Загитова

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