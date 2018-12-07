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Америка призвала Россию отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать ее

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Америка призвала Россию отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать ее

США призвали Россию отказаться от ракеты 9М729 (или SSC-8) или модифицировать систему, чтобы ее дальность не нарушала положения ДРСМД.

Замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила журналистам, что для соответствия условиями Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) России нужно либо отказаться от ракеты 9M729, либо модифицировать ее, - передает "Интерфакс".

"Или вы избавитесь от этой системы, избавитесь от пусковой установки, или измените систему так, чтобы ее (характеристики) не превышали (предусмотренную ДРСМД) дальность действия", - приводят слова Томпсон западные СМИ.

Она подчеркнула важность того, чтобы изменения в этой ракете можно было бы проверить.

20 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Он пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона якобы нарушает положения его соглашения.

Ранее на этой неделе госсекретарь Майк Помпео заявил, что США начнут процедуру выхода из ДРСМД, если Россия в течение двух месяцев не начнет вновь исполнять его положения.

"США заявляют о том, что РФ нарушила положения (ДРСМД) и остановят выполнение своих обязательств по договору, если Россия в течение 60 дней не вернется к его полному исполнению", - сказал Помпео на пресс-конференции НАТО в Брюсселе.
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