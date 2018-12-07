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Америка призвала Россию отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать ее
США призвали Россию отказаться от ракеты 9М729 (или SSC-8) или модифицировать систему, чтобы ее дальность не нарушала положения ДРСМД.
"Или вы избавитесь от этой системы, избавитесь от пусковой установки, или измените систему так, чтобы ее (характеристики) не превышали (предусмотренную ДРСМД) дальность действия", - приводят слова Томпсон западные СМИ.
Она подчеркнула важность того, чтобы изменения в этой ракете можно было бы проверить.
20 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Он пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона якобы нарушает положения его соглашения.
Ранее на этой неделе госсекретарь Майк Помпео заявил, что США начнут процедуру выхода из ДРСМД, если Россия в течение двух месяцев не начнет вновь исполнять его положения.
"США заявляют о том, что РФ нарушила положения (ДРСМД) и остановят выполнение своих обязательств по договору, если Россия в течение 60 дней не вернется к его полному исполнению", - сказал Помпео на пресс-конференции НАТО в Брюсселе.
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05.12.2018 15:15В мире