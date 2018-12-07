«А секреты мои довольно просты...»

Всем знакома картинка из интернета: «Мне 30. Выгляжу на 18, чувствую себя на 70». А вот в Липецке живет мужчина, который полностью опровергает такую позицию. Это Сергей Кастюнин, спортсмен, педагог и художник. В эти дни Сергей Алексеевич празднует свое 80-летие. В канун своего юбилея он поделился с GOROD48 рецептом бодрости и жизнелюбия. За свои 80 лет отдал работе 67 лет, а рисованию — и еще больше. В трудовой и творческой копилке Сергея Кастюнина десятки выставок графики, более 70 научно-методических пособий и публикации.

… Если вы вдруг увидите в Липецке подтянутого мужчину с благородной сединой, который что-то увлеченно штрихами изображает в блокноте для рисования, знайте — это Сергей Алексеевич Кастюнин. Мужчина увлёкся рисованием еще в начальной школе и до сих пор продолжает создавать графику и выпускать альбомы своих работ. А любовь к рисованию в далеких 1940-1950 годах тогда еще школьнику начальных классов привил… мужчина в гимнастёрке и галифе. Учителем начальных классов в родном Сергею Алексеевичу селе Чигорак, что под воронежским Борисоглебском, был не успевший из-за войны доучиться в Одессе на художника педагог. Сергей Алексеевич до сих пор во всех мельчайших помнит уроки своего учителя, его наставления.

- Как он рисовал… Как он преподавал… Одно наслаждение! Именно он раскрыл нам великолепие графического рисунка, который стал спутником моей жизни, - вспоминает Сергей Алексеевич. - Талант к рисунку раскрылся еще в школе. Сейчас вспоминаю, как перед всеми праздниками меня просили рисовать плакаты — огромные обои превращались в красочные лозунги, и могу назвать себя чудиком. Ребята в лапту во дворе играют, а я под тусклым светом лампы вывожу буквы. Но, все это — практика. А она очень важна.

Уже после седьмого класса юный Сережа Кастюнин мог стать воспитанником художественного училища в Ельце. Когда семья уже настроилась на поездку, на пороге дома возник их знакомый — уже студент художественного института. Молодой человек очень хотел помочь юному Сереже в поступлении и подговорил среди работ мальчика положить его рисунки. Так и сделали.

- В Ельце нас запугали условиями жизни студентов. Рассказали моему отцу, что молодые художники еле сводят концы с концами, им приходится по ночам разгружать вагоны… Да и рисунки мои, вернее того студента, в училище забраковали. Вот так и не сложилось у меня с карьерой художника, - признается юбиляр. - Рисование стало моей страстью, моей отдушиной. Не надо бросать свое любимое дело.







А вот с карьерой спортсмена сложилось! Задатки атлета в мальчике заметил учитель физического воспитания в средней школе. Сергей рос выносливым и целеустремленным мальчиком. Иногда в Чигорак приезжали из городской спортивной школы. Рекрутеры привозили с собой своих лучших атлетов и устраивали мини-соревнования между городскими и сельскими ребятами.

- Всегда любил длинные дистанции, от километра. И вот мне удалось тогда обогнать самого задаваку из города. Меня сразу отметил городской тренер… Самым большим успехом на старте карьеры спортсмена стало участие во Всесоюзной Спартакиаде школьников. Нас было примерно 20 парней. На финише двое меня обогнали. Но я не стал отчаиваться, расстраиваться и бросать спорт. Поступил на спортивный факультет в Воронежский педагогический институт. Одновременно и учился, и рисовал.

Бодрость и вдохновение Сергею Алексеевичу дает возвращение к своим истокам. Это, конечно, родное село Чигорак, куда мужчина ежегодно ездит с 1957 года, и Брянщина, где Сергей Кастюнин получил неповторимый педагогический опыт. Именно туда по распределению отправили работать молодого педагога. Считай, в глушь! Начинающих учителей ждало испытание суровым бытом, зато — уникальный педагогический опыт в Суражском училище. Эти времена Сергей Алексеевич вспоминает с особым теплом. А потом, пройдя службу в Армии и доработав по распределению, мужчина вернулся в родные края — стал трудиться в Борисоглебском педагогическом институте. В 1968 году жизнь Сергея Кастюнина круто повернула. В сторону Липецка.

- В 1968 году я встретил своего первого тренера. Начались вопросы: где ты, как ты? Рассказал как было. Мой тренер удивился, что я вернулся в родной город, где мало перспектив. И рассказал о Липецке: «Ты посмотри, сколько там бассейнов настроили! А работать-то некому...». Так я стал первым директором детской спортивной школы «Спартак». А ведь шёл туда как штатный преподаватель. Но меня попросили попробовать себя в качестве руководителя. Я рискнул, и все получилось! Вообще, в жизни не стоит бояться перемен: лучше сделать и пожалеть, чем потом корить себя за то, что не рискнул, - делится опытом Сергей Алексеевич.

У Сергея Кастюнина есть чему поучиться. Например, всегда стремиться к самореализации, но не быть сребролюбивым тщеславным.

- Мне в жизни предлагали много вариантов продвижения наверх. И работать при партийном санатории в Подмосковье, и в высшем лётном училище — со всеми привилегиями и связями. От всего отказался! Не мое это, совсем не мое! Надо ценить себя, не гнаться за регалиями и постами. Не в том счастье, поверьте, - уверен Сергей Алексеевич. - Вот сейчас, после долгой работы на кафедре адаптивной физкультуры, я в бассейне занимаюсь реабилитацией детей-инвалидов. Я чувствую, что им нужен, вижу, что мой труд идет им на пользу. Всё это дает мне стимул двигаться дальше!







А в чем же тогда счастье? Секреты жизнелюбия и открытости к жизни у Сергея Кастюнина просты:

- стремиться к самореализации, верить в себя

- трудиться на любимой работе, а не лежащую к душе — бросать

- быть открытым к людям и сопереживать им

- относится к жизни с юмором, не терять позитивного настроя

- не сидеть без дела; помнить, что движение — это жизнь

- идти по жизни в компании надежных друзей

- любить жизнь даже с ее каждодневными сюрпризами!