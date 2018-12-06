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Липецкая вечЁрка: девочка-мама, сын-убийца и корпоративы чиновников

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: девочка-мама, сын-убийца и корпоративы чиновников

Представляем вам обзор самых значимых и обсуждаемых среди читателей GOROD48 липецких новостей в четверг, 6 декабря.

Больше всего внимания липчане уделили юной матери. Девочка родила ребенка в 14 лет. Малышка и мама хорошо себя чувствуют. Папе новорожденной всего 15 лет. Юные мать и отец - русские. Оба из благополучных семей.

Оживленное обсуждение вызвала новость с противоположным вектором. Речь об убийце матери. Житель Усманского района убил маму еще 2006 году, считает следствие. Тогда он тщательно скрыл все улики и исчез, 12 лет прожил под чужим именем. Но полиции удалось задержать мужчину.

С полсотни комментариев оставлено под сообщением «Администрация области к «Полету» готова!». До Нового года еще больше трех недель, а власть имущие уже решили, где будут проводить свои корпоративы. GOROD48 опросил свои источники среди высокопоставленных чиновников и депутатов и выяснил, кто и где будет кричать «Ёлочка, гори!».

Вместе с этим, до сих пор живет и бродит по интернету фейковая цитата Игоря Артамонова про «Не цены высокие, а вы нищие». На этот раз фраза попала в календарь оппозиционеров.
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#обзор #события #вечЁрка

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