Погода в Липецке

40 минут назад

В Липецкой области снег, туман и до -7

425
#снегопад
В Липецкой области снег, туман и до -7

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой, под влиянием атмосферных фронтов ожидаются небольшие и умеренные снег и мокрый снег. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 7 и 9 декабря - 4-6 градусов мороза, что в пределах климатической нормы, 8 декабря — 6-8 градусов мороза, что на 2 градуса ниже климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки — снег, мокрый снег, местами туман, гололедно-изморозевые отложения, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 4 до 9 градусов мороза, днем температура составит от 2 до 7 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, умеренные снег, мокрый снег, на дорогах гололедица. Температура ночью от 5 до 7 градусов мороза, днем от 3 до 5 градусов мороза.

День 7 декабря стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +9 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 33 градуса мороза.

425
#снегопад

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