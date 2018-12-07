От мнения липчан зависит штраф на курение в подъездах

Высказать свою позицию могут все неравнодушные.

Управление административных органов Липецкой области обратилось с вопросом к жителям региона. Липчанам предлагают высказаться насчет увеличения штрафа за нарушение запрета на курение в подъездах многоквартирных жилых домов. Изначально эта инициатива пришла на сайт http://www.artamonovigor.ru/, созданный при поддержке временно исполняющего обязанности главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова.

- Необходимо ли увеличение размера административного штрафа за курение в помещениях общего пользования многоквартирных домов? - спрашивают чиновники у липчан.

Респондентам предлагают три варианта высказывания своей позиции по ситуации - «да», «нет» и «свое мнение». Пока к инициативе поступил только один комментарий.

Так, Игорь Чурсин считает, что нужно наказывать как за курение в общественном месте, так и за «следы». Мужчина приводит пример: «Если человек курит у себя дома на балконе. Но он бросает мусор и окурки под балкон. Вот за это надо наказывать».

Высказать свою позицию насчет штрафа за курение в подъездах можно вплоть до 15 января 2019 года. Сбор мнений идет на «Портале неравнодушных».

Участие в опросе доступно как уже зарегистрировавшимся на ресурсе, так и новым пользователям. Аутентификация на сайте замет всего пару кликов.



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