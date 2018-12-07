Общество

46 минут назад

От мнения липчан зависит штраф на курение в подъездах

8 505
#инициатива #опрос #Портал неравнодушных
От мнения липчан зависит штраф на курение в подъездах

Высказать свою позицию могут все неравнодушные.

Управление административных органов Липецкой области обратилось с вопросом к жителям региона. Липчанам предлагают высказаться насчет увеличения штрафа за нарушение запрета на курение в подъездах многоквартирных жилых домов. Изначально эта инициатива пришла на сайт http://www.artamonovigor.ru/, созданный при поддержке временно исполняющего обязанности главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова.

- Необходимо ли увеличение размера административного штрафа за курение в помещениях общего пользования многоквартирных домов? - спрашивают чиновники у липчан.

Респондентам предлагают три варианта высказывания своей позиции по ситуации - «да», «нет» и «свое мнение». Пока к инициативе поступил только один комментарий.

Так, Игорь Чурсин считает, что нужно наказывать как за курение в общественном месте, так и за «следы». Мужчина приводит пример: «Если человек курит у себя дома на балконе. Но он бросает мусор и окурки под балкон. Вот за это надо наказывать».

Высказать свою позицию насчет штрафа за курение в подъездах можно вплоть до 15 января 2019 года. Сбор мнений идет на «Портале неравнодушных».

Участие в опросе доступно как уже зарегистрировавшимся на ресурсе, так и новым пользователям. Аутентификация на сайте замет всего пару кликов.

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8 505
#инициатива #опрос #Портал неравнодушных

Комментарии (9)

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гостья

4 секунды назад
сама не курю, но вот иной раз поражаюсь всеми негодованиями по поводу курильщиков)))) выхлопов от машин сейчас столько, что курильщики и рядом не стояли, а особенно зимой, когда все прогревают свои машины....а люди готовы друг другу глотку перегрызть из-за того, что кто-то курит, кажется адекватные люди могут сами договориться можно курить в подъезде или нет ...похоже этот закон больше придуман, чтобы бюджет побольше пополнить ,а не о здоровье граждан думать...а если о здоровье так думают, то пусть сначала нормы производства продуктов введут ,а то едим неизвестно что...
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сосед

3 минуты назад
123, да на остановке стоит один и всех окуривает и все молчат, так как мимо проходит полиция и никто не раегирует
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сосед

5 минут назад
Очень хорошее предложение Сосед замучил курить в на площадке - весь дым идет в квартиру, так как курит на лестнице. а она расположена ближе к нашим квартирам , нежеле к его
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сыч

6 минут назад
да пусть курят на здоровье
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курилки

7 минут назад
Курят везде голощелки лючше Х--Й сосали и кричали во какие мы крутые.
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Ирина

8 минут назад
Законы у нас есть хорошие. Но НИКТО не следит за их исполнением! Курят не только в подъездах. Около ТЦ постоянно стоят прямо на входе курильщики. Даже на входах у спортивных клубов (например, Спортпарк, Нептун) курят. Под табличкой "Не курить!"
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Юлия

12 минут назад
Блин, под нами две бабки-сестрички лет под 80 дымят как паровозы. Причем такое ощущение, что прикуривателя одну от другой. Правда в квартире у себя, а воняет табаком у нас. В детской спальне. Закона для таких бабулек нет случайно? Задыхаемся уже.
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Просто я

28 минут назад
Да хоть поднимайте, хоть не поднимайте, как курили так и курят, никто никого не штрафует, всем пофиг, в подъездах как воняло сигаретами, так и будет вонять, бычки как волялись везде так и будут воляться.... Руки курильщикам просто вырывать нужно и запретить продавать сигареты
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123

34 минуты назад
такое чувство что этот закон только на бумаге как курили так и курят при чем стоят на остановке и смолят
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