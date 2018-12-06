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27 минут назад

Российский ветеран труда отправил прибавку к пенсии Медведеву

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#Пенсия #Медведев
Российский ветеран труда отправил прибавку к пенсии Медведеву

Ветеран труда из Магадана отказался от назначенной ему областными властями доплаты в размере 683 рублей 66 копеек и предложил перечислить эти деньги премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Россияне оценили поступок ветерана труда Владимира Попова из Магадана, который решил вернуть Дмитрию Медведеву прибавку к пенсии в размере 683 рубля. Но некоторые встали на защиту премьера, - передает Ура.ru.

Ветеран труда из Магаданской области Владимир Попов решил вернуть Медведеву надбавку к пенсии, которая «унижает его человеческое достоинство». Россияне в соцсетях выразили слова поддержки старику. «Красавчик! Супер пенс!» — заявил пользователь Станислав. Однако признал, что «чиновникам на верхах это безразлично». С ним согласился человек под ником Пенс: «К огромному сожалению, бесполезно [отправлять надбавку обратно]». Он же отметил, что «поддерживает деда». Поступок Попова оценил и пользователь Иван. «Молодцы, правильно они сделали, чтоб им было хоть немножечко стыдно от того, как издеваются над стариками!» — высказался он.

Но некоторые признали, что технически Медведев за это ответственности не несет. «Данная доплата установлена законодательным актом Магаданской области, а ее выплата производится из областного бюджета», — подметил Филипп Преображенский. А некоторые вообще решили подколоть старика. «Две баночки красной икры можно взять и чекушку», — съязвил пользователь под ником Бомж.

Скандал в соцсетях разгорелся после того, как на Facebook появилось письмо ветерана труда Владимира Попова, в котором он попросил местных чиновников отправить Медведеву «унизительную» прибавку к пенсии.
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#Пенсия #Медведев

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