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32 минуты назад

Медведев назвал повышение пенсионного возраста трудным решением

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#Медведев #пенсионный возраст
Медведев назвал повышение пенсионного возраста трудным решением

Повышение пенсионного возраста стало самым трудным решением российских властей за последнее десятилетие, - заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Власти РФ, проводя пенсионные изменения, выбрали наименьшее из зол, - заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

"Безусловно, что если по этим параметрам рассчитывать, это точно наименьшее зло. Имея в виду и то, что наши люди уже гораздо лучше ориентируются в рыночной экономике, и продолжительность жизни существенным образом выросла", - сказал Медведев.

Президент РФ Владимир Путин 3 октября подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет - до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, - передает РИА-Новости.
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#Медведев #пенсионный возраст

Комментарии (1)

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Вячеслав

10 минут назад
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