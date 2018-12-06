32 минуты назад
Медведев назвал повышение пенсионного возраста трудным решением
Повышение пенсионного возраста стало самым трудным решением российских властей за последнее десятилетие, - заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"Безусловно, что если по этим параметрам рассчитывать, это точно наименьшее зло. Имея в виду и то, что наши люди уже гораздо лучше ориентируются в рыночной экономике, и продолжительность жизни существенным образом выросла", - сказал Медведев.
Президент РФ Владимир Путин 3 октября подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет - до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, - передает РИА-Новости.
Вячеслав