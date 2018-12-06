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сегодня, 12:35

Военная база США может появиться вблизи Калининграда

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#военные базы

Варшава и Вашингтон выбирают место для размещения на территории Польши американской базы. При этом предпочтение отдается городу Ожиш, расположенному вблизи российского Калининграда. 

Об этом «Известиям» рассказали информированные источники в польских дипломатических кругах. По их словам, в этом случае США смогут обеспечить защиту не только Польши, но и стран Балтии.

В Совете Федерации действия властей соседней страны назвали опасными и экономически невыгодными. В случае появления военного объекта США на территории Польши он будет немедленно запланирован в качестве цели для огневого поражения, заявил член комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Уже сейчас в Польше находятся около 3 тыс. американских военных. Кроме того, в городе Щецин располагается штаб-квартира Многонационального корпуса НАТО «Северо-Восток», а в городе Быдгощ — Объединенный центр боевой подготовки. Также в восточноевропейской стране действуют два центра передового опыта НАТО. 


140
#военные базы

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