Происшествия

28 минут назад

Госинспектора труда поймали на взятке

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#взятка
Госинспектора труда поймали на взятке

Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего сотрудника Государственной инспекции труда в регионе. Он подозревается в получении взятки.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, 28 ноября госинспектор труда в служебном кабинете получил от бухгалтера частной фирмы, занимающейся демонтажем зданий, взятку в 20 тысяч рублей. Деньги предназначались за не составление в отношении директора фирмы протокола об административном правонарушении, предусмотренного ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ. Ненадлежащее оформление трудовых договоров с работниками было выявлено госинспектором труда при внеплановой проверке фирмы.

Коррупционное преступление пресечено во взаимодействии с сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по городу Липецку.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления фигурант признал и раскаялся в содеянном. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 тысяч до 2 млн. рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 6 месяцев до 2 лет, или в размере от 40-кратной до 70-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок от 3 до 8 лет со штрафом в размере до 40-кратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового.

1 512
#взятка

Комментарии (1)

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О

19 минут назад
Да когда же уже самого Путина поймают на воровстве а ???? Да уже скорее бы ,а ,сколько можно воровать ???
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