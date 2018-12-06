Конституционный суд признал соглашение о границе Чечни и Ингушетии

Конституционный суд (КС) РФ аннулировал решение КС Ингушетии, отменившего 30 сентября соглашение о ратификации границы между Ингушетией и Чечней, а также закрепившей его закон Ингушетии. КС Ингушетии решил, что этот вопрос следовало решать на референдуме.

В соглашении об установлении границ между Ингушетией и Чечней Конституционный суд РФ не видит противоречий Основному закону страны, - передает "Интерфакс".



Как отмечается в материалах пресс-службы суда, если нет границы между двумя сопредельными субъектами, то речь идет не об изменении принадлежности какой-либо территории, а об их необходимости разграничить свои земли и решить вопрос об установлении границ. В данном деле утверждение границы Советом Федерации не предполагается.



В КС напомнили, что с момента преобразования Чечено-Ингушской республики и до заключения соглашения от 26 сентября граница между Ингушетией и Чечней не устанавливалась.