сегодня, 11:17
Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов 2018 года
Топ-10 лучших смартфонов составило Роскачество. Большинство мест в рейтинге поделили компании Samsung и iPhone. Так, на первой строчке разместился Galaxy Note 9. Сразу за ним два iPhone: XS и XS Max.
Каждые испытали по 229 параметрам безопасности и качества. Были проверены эргономика, возможности телефона, звонки, камера, набор смс, навигация, музыка, интернет и другие функции. Так, механическая прочность проверяется путем многократного съема и установки аккумулятора. Устойчивость дисплеев проверяют при помощи роботов, которые царапают стеклянные поверхности, также смартфоны ударяют и роняют. Влагоустойчивость тестируется с помощью специального дождя, - пишет "Российская газета".
Проведенное исследование уникально. Оно позволило объективно сравнить смартфоны, а составленный рейтинг, даст возможность каждому выбрать оптимальный для себя вариант. Рейтинг составляется каждый год, и каждый раз пополняется новыми моделями. И новыми методиками для их испытаний. Каждая модель попадала на исследование в двух экземплярах, что давало возможность максимально четко выявить ее плюсы и минусы.
Большинство мест в рейтинге поделили компании Samsung и iPhone. Так, на первой строчке разместился Galaxy Note 9. Сразу за ним два iPhone: XS и XS Max. Также в список попал китайский производитель Huawei. Но его Mate 20 Pro только на седьмой позиции, а P20 Pro на десятой.
Итоговый рейтинг лучших смартфонов 2018:
1. Samsung Galaxy Note 9.
2. iPhone XS Max.
3. iPhone XS.
4. Samsung Galaxy S9.
5. Samsung Galaxy S9+.
6. Samsung Galaxy S8.
7. Huawei Mate 20 Pro.
8. iPhone XR.
9. Samsung Galaxy S8+.
10. iPhone 8 Plus, Huawei P20 Pro.
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