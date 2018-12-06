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Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов 2018 года

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#Роскачество #смартфоны
Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов 2018 года

Топ-10 лучших смартфонов составило Роскачество. Большинство мест в рейтинге поделили компании Samsung и iPhone. Так, на первой строчке разместился Galaxy Note 9. Сразу за ним два iPhone: XS и XS Max.

Роскачество и ICRT (Международная ассоциация организаций потребительских испытаний и исследований качества товаров) провели новое тестирование смартфонов и составили рейтинг, в который вошло 309 моделей. Специалисты рассматривали ведущие модели таких компаний, как iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi, OnePlus, Sony и Google.

Каждые испытали по 229 параметрам безопасности и качества. Были проверены эргономика, возможности телефона, звонки, камера, набор смс, навигация, музыка, интернет и другие функции. Так, механическая прочность проверяется путем многократного съема и установки аккумулятора. Устойчивость дисплеев проверяют при помощи роботов, которые царапают стеклянные поверхности, также смартфоны ударяют и роняют. Влагоустойчивость тестируется с помощью специального дождя, - пишет "Российская газета".

Проведенное исследование уникально. Оно позволило объективно сравнить смартфоны, а составленный рейтинг, даст возможность каждому выбрать оптимальный для себя вариант. Рейтинг составляется каждый год, и каждый раз пополняется новыми моделями. И новыми методиками для их испытаний. Каждая модель попадала на исследование в двух экземплярах, что давало возможность максимально четко выявить ее плюсы и минусы.

Большинство мест в рейтинге поделили компании Samsung и iPhone. Так, на первой строчке разместился Galaxy Note 9. Сразу за ним два iPhone: XS и XS Max. Также в список попал китайский производитель Huawei. Но его Mate 20 Pro только на седьмой позиции, а P20 Pro на десятой.

Итоговый рейтинг лучших смартфонов 2018:

1. Samsung Galaxy Note 9.

2. iPhone XS Max.

3. iPhone XS.

4. Samsung Galaxy S9.

5. Samsung Galaxy S9+.

6. Samsung Galaxy S8.

7. Huawei Mate 20 Pro.

8. iPhone XR.

9. Samsung Galaxy S8+.

10. iPhone 8 Plus, Huawei P20 Pro.
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#Роскачество #смартфоны

Комментарии (1)

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Sony Xperia

сегодня, 11:28
Лучшие телефоны! Никогда не подводили, в отличие от самсунжиков и яблок. Китайцев вообще не признаю
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