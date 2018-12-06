На улицы Липецка высыпали 512 тонн пескосоляной смеси и 104 тонны соли

На борьбу с последствиями снегопада, начавшегося в Липецке минувшей ночью, вышло 88 единиц спецтехники.

Как сообщили в управлении благоустройства, работы продолжаются в круглосуточном режиме. За прошедшие 24 часа с улиц областного центра вывезено около 560 кубометров снега, израсходовано 512 тонн пескосоляной смеси и 104 тонны соли. Особое внимание уделяется спускам, местам остановки пассажирского транспорта и площадкам, находящимся в непосредственной близости к образовательным учреждениям. В настоящий момент продолжаются работы по вывозу снега и расчистке улиц Советская, Плеханова, Гагарина, проспекта Победы, площадей Героев, Революции. Наряду с центральными магистралями техника вошла на улицы отдаленных районов города Сселки, Желтые Пески. Чуть позже спецмашины появятся в Дачном и Матырском.



По данным департамента жилищно-коммунального хозяйства в уборке придомовых территорий задействовано 240 дворников. Им на помощь планируется вывести 15 единиц техники. Оставить заявку на проведение работ липчане могут, обратившись в управляющие компании, а сообщить о ненадлежащем качестве их исполнения по единому номеру телефона 522-639. Как отметили в структурном подразделении, на сегодняшний день поступило всего два сигнала. В настоящий момент они уже переданы для принятия мер в управляющие компании.



По данным синоптиков, 6 декабря Липецк будет находиться в передней части южного циклона. Интенсивность осадков снизится лишь завтра. Водителям необходимо быть особенно внимательными, и при выборе скоростного режима учитывать погодные условия.

