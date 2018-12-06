Общество

сегодня, 11:11

На улицы Липецка высыпали 512 тонн пескосоляной смеси и 104 тонны соли

9 293
#снегопад
На улицы Липецка высыпали 512 тонн пескосоляной смеси и 104 тонны соли

На борьбу с последствиями снегопада, начавшегося в Липецке минувшей ночью, вышло 88 единиц спецтехники.

Как сообщили в управлении благоустройства, работы продолжаются в круглосуточном режиме. За прошедшие 24 часа с улиц областного центра вывезено около 560 кубометров снега, израсходовано 512 тонн пескосоляной смеси и 104 тонны соли. Особое  внимание уделяется спускам, местам остановки пассажирского транспорта и площадкам, находящимся в непосредственной близости к образовательным учреждениям. В настоящий момент продолжаются работы по вывозу снега и расчистке улиц Советская, Плеханова, Гагарина, проспекта Победы, площадей Героев, Революции. Наряду с центральными магистралями техника вошла на улицы отдаленных районов города Сселки, Желтые Пески. Чуть позже спецмашины появятся в Дачном и Матырском.                                   

По данным департамента жилищно-коммунального хозяйства в уборке придомовых территорий задействовано 240 дворников. Им на помощь планируется вывести 15 единиц техники. Оставить заявку на проведение работ липчане могут, обратившись в управляющие компании, а сообщить о ненадлежащем качестве их исполнения по единому номеру телефона 522-639. Как отметили в структурном подразделении, на сегодняшний день поступило всего два сигнала. В настоящий момент они уже переданы для принятия мер в управляющие компании.

По данным синоптиков, 6 декабря Липецк будет находиться в передней части южного циклона. Интенсивность осадков снизится лишь завтра. Водителям необходимо быть особенно внимательными, и при выборе скоростного режима учитывать погодные условия.
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#снегопад

Комментарии (9)

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Ь

23 минуты назад
Крепчает путинская воровская шайка !!!
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Диверсия

36 минут назад
На улицы Липецка высыпали 512 т грязи. Которая забьёт все ливнёвки и повредит растительность на обочинах
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Вайбер

49 минут назад
Где СМСки от МЧС???????
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Камаз

52 минуты назад
В тербунах кризис перепроизводства навоза.
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Оно и видно...

сегодня, 11:37
ГРЯЗИЩАААА кругом!
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Соль соль соль

сегодня, 11:33
Когда подсыхать, вся соль оседает во рту и носу. Бебебе противно.
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Для Камаза

сегодня, 11:33
100 %, пескосоляная смесь не может быть темно-коричневого и черного цветов!!!
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Камаз

сегодня, 11:28
Сыпят натуральный навоз.
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Мер

сегодня, 11:23
А почему Липчане должны куда-то обращаться. Расчистка территории входит в обязанности управляющих компаний. А руководство города подняли бы свои пятые точки да пошли бы посмотрели в каком состоянии дворовые территории. Да и чистить их никто не собирается.
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