Общество

32 минуты назад

Схема движения автобуса № 7 «О» изменится с сегодняшнего дня

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#транспорт
Схема движения автобуса № 7 «О» изменится с сегодняшнего дня

Департамент транспорта администрации города информирует липчан о том, что с 6 декабря внесены изменения в работу муниципального маршрута № 7 по схеме «О».

В период с 10:00 до 14:00 автобусы будут следовать по короткой схеме «Микрорайон «Елецкий» - ул. Катукова – ул. Кривенкова – ул. Свиридова – ул. Меркулова – ул. Катукова – Микрорайон «Елецкий» (без заезда в район НЛМК), что позволит улучшить регулярное сообщение микрорайона «Елецкий» с ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 7». В утренние и вечерние часы «пик» рейсы по маршруту будут выполняться по обычной схеме согласно графику.

Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования, в том числе время прохождения транспортного средства через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-80-15. Также время отправления транспортных средств от конечных остановочных пунктов размещено на официальных сайтах департамента www.deptrans48.ru, МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru.

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#транспорт

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