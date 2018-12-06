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Американский эсминец демонстративно прошел около российской базы в Приморье

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#США #Россия
Американский эсминец демонстративно прошел около российской базы в Приморье

Ракетный эсминец ВМС США USS McCampbell демонстративно приблизился к заливу Петра Великого, омывающему город Владивосток и остров Русский.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что ракетный эсминец США McCampbell прошёл вблизи залива Петра Великого в Приморье, где расположена база Тихоокеанского флота России.

Как отмечается в тексте заявления представителя Тихоокеанского флота США Рейчел Макмарр, эсминец прошёл, чтобы «оспорить чрезмерные морские претензии России». По словам Макмарр, указанные действия американской стороны не направлены против России или какой-либо другой страны.

По словам Красова, проход эсминца и подобное заявление — «явная провокация» со стороны США.

«Они в этом регионе провоцируют не только Россию, но и дружественную нам КНР. Можно подчеркнуть — администрация в США меняется, но риторика и действия остаются теми же: и провокации, и санкции, и обвинения без доказательств. Данный шаг явно демонстрирует, что эти действия направлены не на добрососедские взаимоотношения, не на поиск компромиссных путей для переговоров», — отметил Красов.

Депутат добавил, что Россия должна «на всех площадках заявлять о недопустимости подобных деяний».

«В то же время мы должны сказать, что Вооружённые силы России охраняют границы нашего государства должным образом. На такие провокации не стоит поддаваться», — заключил Красов.

Ранее стало известно, что ракетный эсминец США прошёл вблизи залива Петра Великого в Приморье, где расположена база Тихоокеанского флота России.
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#США #Россия

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