27 минут назад
Сбитый на улице Плеханова школьник отпущен из больницы домой
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получил травмы один человек.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 986 нарушений ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 51.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 667 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 28 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.