Происшествия

27 минут назад

Сбитый на улице Плеханова школьник отпущен из больницы домой

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#авария #ДТП
Сбитый на улице Плеханова школьник отпущен из больницы домой

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получил травмы один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 5 декабря в час дня на улице Плеханова в Липецке водитель неустановленного автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе  сбил на 10-летнего школьника. Мальчик получил травму и после оказания помощи был отпущен. Сотрудники ГИБДД просят откликнуться свидетелей ДТП: 42-35-54 и 42-35-55 (круглосуточно).

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 986 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 51.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 667 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 28 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП

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