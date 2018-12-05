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Липецкая вечЁрка: пропавший мужчина, амбиции Тинькова и слесари-воры

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#обзор #события #вечёрка
Липецкая вечЁрка: пропавший мужчина, амбиции Тинькова и слесари-воры

Предлагаем вам познакомиться с самыми популярными у читателей GOROD48 липецкими новостями в среду, 5 декабря.

Липчане не оставили без внимания просьбу о помощи в розыске пропавшего молодого человека. В конце ноября 23-летний Дмитрий Рюмин внезапно уехал от семьи в Борисоглебске (Воронежская область) и пропал. Мужчина не выходит на связь, даже не отвечает на звонки матери.

Также активно наши читатели интересовались подробностями коммунально-криминальной истории. Вчера вечером слесари приехали чинить трубы в подвале многоэтажки. Пока коммунальщики хозяйничали, кто-то вскрыл один из подвалов. Украденное из него имущество нашли в машине сотрудников управляющей компании.

Бурное обсуждение вызвало назначение куратора молодежи в Липецкой области. Им стала 27-летняя Светлана Карелина. Девушка родилась в Липецке, но строила карьеру в Москве. По большей части в энергетических компаниях, где занималась корпоративными связями.

Тему политики продолжила новость «У Игоря Тинькова нет губернаторских амбиций». Спикер ответил на вопросы журналистов о своем политическом будущем и призвал липчан помогать решать те проблемы, которые скопились в регионе за 20 последних лет.
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#обзор #события #вечёрка

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