В России

56 минут назад

Крым оказался одним из самых популярных новогодних авианаправлений

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#Новый год

Крым впервые вошел в пятерку лидеров среди путевок на новогодние праздники. 

Об этом «Известиям» сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов.

Прогноз составлялся с помощью анализа бронирования авиабилетов. В список приоритетных направлений также вошли Москва, Сочи, Краснодарский край и Санкт-Петербург. 

Первое место среди туристических направлений заняла Москва, на нее пришлось 17,2% продаж. На втором месте с 13,1% находится Сочи, а Симферополь получил 7%. У Санкт-Петербурга и Краснодарского края по 3,1%.

Сафонов отметил, что популярность Крыма возросла благодаря повышению транспортной доступности региона после строительства Крымского моста и открытия нового пассажирского терминала в аэропорту Симферополя.

«Плюс к этому сказалось и снижение стоимости авиаперелета в среднем на 39% по отношению к аналогичному периоду прошлого года», — отметил глава Ростуризма. 


133
#Новый год

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