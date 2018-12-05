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сегодня, 17:14

Двух полицейских осудили в Липецке за получение взятки

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#взятка
Двух полицейских осудили в Липецке за получение взятки

Приговором Октябрьского районного суда Липецка начальник следственного отдела и следователь одного из территориальных отделов полиции признаны виновными в получении взятки в крупном размере.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, материалами уголовного дела, установлено, что 29 сентября 2016 года следователь приняла к своему производству уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Следователь и ее начальник решили получить от подозреваемого по делу  100 000 рублей за принятие решения о прекращении уголовного преследования.

Согласно распределенным ролям, следователь должна была склонить подозреваемого к передаче денег, а ее руководитель - утвердить решение о прекращении уголовного преследования.

Переговоры по поводу условий прекращения уголовного дела проводились по телефону и при личных встречах с подозреваемым.

С течением времени размер незаконного вознаграждения был увеличен до 300 000 рублей, с условием передачи его частями.

О сложившейся криминальной ситуации гражданин проинформировал областное управление ФСБ России.

5 декабря 2016 года в заранее оговоренном месте потерпевший встретился со следователем и передал ей 100 000 рублей, из которых 50 000 были купюрами-муляжами.

Передача денег осуществлялась в рамках оперативной операции по изобличению взяточников.

По факту получения взятки в крупном размере было возбуждено уголовное дело по п. «а.в» ч.5 ст.290 УК РФ, надзор за соблюдением законности на всех этапах расследования которого осуществляла прокуратура.

В судебном заседании следователь отказалась от признательных показаний, данных ею в ходе предварительного следствия, мотивируя свою позицию оказанным на нее давлением.

Ее начальник ни в ходе следствия, ни в судебном заседании вину не признал, категорически отрицая свою осведомленность относительно действий подчинённой и свою причастность к получению взятки.

Однако доказательства, представленные стороной обвинения, позволили суду прийти к выводу об обоснованности предъявленного подсудимым обвинения.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил бывшего следователя и теперь уже бывшего начальника следственного органа к штрафу в доход государства соответственно в размере 600 000 рублей и 1 700 000 рублей.

Кроме того, осужденным в течение двух лет запрещено занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти.


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#взятка

Комментарии (10)

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Житель

3 минуты назад
Вину не признали а им только штраф. Вот суукии
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Они Мутина любят.

10 минут назад
ujcnm 911,
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Народ

11 минут назад
Когда за судей возьмуться,там взятки миллионы каждый день
ответить

Страна дураков!

11 минут назад
До конца дней пускай дворниками работают.
ответить

Делов то,

12 минут назад
понять и простить! Пускай и дальше исполняют функцию представителя власти!
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Ганс

52 минуты назад
А где они возьмут деньги?
ответить

ДНР

56 минут назад
Самый гуманный и продажный суд.
ответить

ujcnm 911

сегодня, 17:36
А почему не посадили взяточников ?
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Липчанин

сегодня, 17:32
Какое-то мутное дело взятка 100 000 это сечас как-то мелко столько менты за наркоту не берут . Вот полкан с 9 милиярдами это круто да ещё по дороги Половино прапало в следственном комитете , это тренд современной России а потом дип камеры и условный срок
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пута

сегодня, 17:28
норм
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