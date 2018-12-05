Двух полицейских осудили в Липецке за получение взятки

Приговором Октябрьского районного суда Липецка начальник следственного отдела и следователь одного из территориальных отделов полиции признаны виновными в получении взятки в крупном размере.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, материалами уголовного дела, установлено, что 29 сентября 2016 года следователь приняла к своему производству уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Следователь и ее начальник решили получить от подозреваемого по делу 100 000 рублей за принятие решения о прекращении уголовного преследования.

Согласно распределенным ролям, следователь должна была склонить подозреваемого к передаче денег, а ее руководитель - утвердить решение о прекращении уголовного преследования.

Переговоры по поводу условий прекращения уголовного дела проводились по телефону и при личных встречах с подозреваемым.

С течением времени размер незаконного вознаграждения был увеличен до 300 000 рублей, с условием передачи его частями.

О сложившейся криминальной ситуации гражданин проинформировал областное управление ФСБ России.

5 декабря 2016 года в заранее оговоренном месте потерпевший встретился со следователем и передал ей 100 000 рублей, из которых 50 000 были купюрами-муляжами.

Передача денег осуществлялась в рамках оперативной операции по изобличению взяточников.

По факту получения взятки в крупном размере было возбуждено уголовное дело по п. «а.в» ч.5 ст.290 УК РФ, надзор за соблюдением законности на всех этапах расследования которого осуществляла прокуратура.

В судебном заседании следователь отказалась от признательных показаний, данных ею в ходе предварительного следствия, мотивируя свою позицию оказанным на нее давлением.

Ее начальник ни в ходе следствия, ни в судебном заседании вину не признал, категорически отрицая свою осведомленность относительно действий подчинённой и свою причастность к получению взятки.

Однако доказательства, представленные стороной обвинения, позволили суду прийти к выводу об обоснованности предъявленного подсудимым обвинения.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил бывшего следователя и теперь уже бывшего начальника следственного органа к штрафу в доход государства соответственно в размере 600 000 рублей и 1 700 000 рублей.

Кроме того, осужденным в течение двух лет запрещено занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти.



