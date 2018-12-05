Происшествия

сегодня, 16:12

В центре Липецка сбили ребенка

11 1974
#Авария #ДТП
1
В центре Липецка сбили ребенка

Мальчик получил перелом ноги, водитель с места аварии уехал.

Сегодня в Липецке около часа дня на улице Плеханова напротив лицея №44 сбили ребенка.

10-летнего школьника, который переходил дорогу по "зебре", сбил автомобиль серебристого цвета. Водитель скрылся с места происшествия. Позже врачи диагностировали у мальчика перелом ноги.

- Мы просим откликнуться свидетелей ДТП по телефонам 42-35-54 и 42-35-55 д/ч (круглосуточно), - говорит старший инспектор группы розыска ОБ ДПС ГИБДД по Липецкой области Наталья Ионова. - Также напоминаем, что в соответствии со статьей 12.27 КоАП лица, скрывшиеся места ДТП, несут ответственность и по решению суда могут быть лишены права управлять транспортным средством на срок до полутора лет, или быть арестованным на срок до 15 суток.

11 1974
#Авария #ДТП
1

Комментарии (12)

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Повелитель Котов

31 секунду назад
Вот если ночью на пустой дороге развернешься через сплошную, так рядом обязательно окажутся минимум 2 стукача, прасцити, водителя с активной гражданской позицией. А тут ни одного(
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Т

13 минут назад
Animal planet., У людей должна быть добропорядочность , Совесть , Понимание и любовь к ближнему ,Но путинская идеология растит потребителя( Воруй ,хапай, тащи , набиваю машину )!!! В человеке не стало души !Бабло, хапай тащи
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Буша

13 минут назад
БУМЕРАНГ тебя догонит, ты не беспокойся !!!
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Раньше совесть была у людей.

17 минут назад
А сейчас это слово забыли все. Во всём и везде.
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Таких

19 минут назад
3,14доров нужно не прав лишать , а годика на три в крытую сажать
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Animal planet.

23 минуты назад
Везде должны быть камеры,как в Сингапуре.
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Какие люди стали.

25 минут назад
При союзе люди честнее были и сильнее. Отвечали за свои поступки и дела.А сейчас... Наворочат чего нибудь и в кусты. Трусы.
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J

27 минут назад
Путинский режим не учит идеологии , Не прививают любовь к родине , Не воспитывать в человеке сострадания, Любви к ближнему ,Путин учит только грабить ,хапать, воровать!!! Ничего святого в человеке не осталось ... Общество потребителей и негодяев .., Малодушных людей ! К сожалению бытие определяет сознание !!!
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Отвечать

29 минут назад
Надо за свои поступки.
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это

31 минуту назад
Не по мужски, а не по женски тем более. Что натворили, за то и надо отвечать. * сдайся, все равно найдут. Там камер на пляханова как грязи.
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