В центре Липецка сбили ребенка

Мальчик получил перелом ноги, водитель с места аварии уехал.

Сегодня в Липецке около часа дня на улице Плеханова напротив лицея №44 сбили ребенка.

10-летнего школьника, который переходил дорогу по "зебре", сбил автомобиль серебристого цвета. Водитель скрылся с места происшествия. Позже врачи диагностировали у мальчика перелом ноги.

- Мы просим откликнуться свидетелей ДТП по телефонам 42-35-54 и 42-35-55 д/ч (круглосуточно), - говорит старший инспектор группы розыска ОБ ДПС ГИБДД по Липецкой области Наталья Ионова. - Также напоминаем, что в соответствии со статьей 12.27 КоАП лица, скрывшиеся места ДТП, несут ответственность и по решению суда могут быть лишены права управлять транспортным средством на срок до полутора лет, или быть арестованным на срок до 15 суток.