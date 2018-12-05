Дело о об огнестрельном ранении егеря передано в Следственный комитет

В связи с большим общественным резонансом и тяжестью наступивших последствий прокурор Чаплыгинского района района передал уголовное дело об огнестрельном ранении инспектора «Управления по охране животного мира и водных биологических ресурсов» в Чаплыгинский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Липецкой области для производства предварительного расследования.

Напомним, что 23 ноября 56-летний охотинспектор Александр Хворостецкий попал под самострел-растяжку в урочище Пиково в Чаплыгинском районе: пуля из привязанного к дереву карабина «Сайга» пробила ему обе ноги. По данному факту полицией было возбуждено дело по статье 118-й УК РФ («причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Подозреваемым по делу проходит 64-летний житель одного из расположенных у урочища сел. Пенсионер оказался матерым браконьером, не раз привлекавшимся к административной ответственности за незаконную охоту. Изъятая на месте преступления «Сайга» 12 калибра оказалась в розыске: карабин в 2011 году украли у его законного хозяина.



- В темное время суток мы пошли в урочище Пиково к ранее обнаруженной нами в лесу браконьерами кормушке - кто-то подсыпал в нее зерно, привлекая зверя. Охотинспектор Александр Хворостецкий впотьмах не заметил привязанный к дереву карабин и зацепил ногой растяжку. Возможно, «Сайга» была заряжена разрывной пулей или же она развалилась после того, как попала в кости левой ноги егеря. Раны он получил страшные: обе его ноги болтались только на мышцах, так как осколки пули перебили все кости ниже колен Александра. Мы зафиксировали ноги как смогли, отвезли раненого в Чаплыгинскую районную больницу. Наш коллега потерял два с половиной литра крови, не меньше. Когда его состояние здоровья стабилизировалось, медики переправили раненого в Липецк, в реанимационное отделение областной больницы, -



По данному факту полицией было возбуждено дело по статье 118-й УК РФ («причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Подозреваемым по делу проходит 64-летний житель одного из расположенных у урочища сел. Пенсионер оказался матерым браконьером, не раз привлекавшимся к административной ответственности за незаконную охоту. Изъятая на месте преступления «Сайга» 12 калибра оказалась в розыске: карабин в 2011 году украли у его законного хозяина.- В темное время суток мы пошли в урочище Пиково к ранее обнаруженной нами в лесу браконьерами кормушке - кто-то подсыпал в нее зерно, привлекая зверя. Охотинспектор Александр Хворостецкий впотьмах не заметил привязанный к дереву карабин и зацепил ногой растяжку. Возможно, «Сайга» была заряжена разрывной пулей или же она развалилась после того, как попала в кости левой ноги егеря. Раны он получил страшные: обе его ноги болтались только на мышцах, так как осколки пули перебили все кости ниже колен Александра. Мы зафиксировали ноги как смогли, отвезли раненого в Чаплыгинскую районную больницу. Наш коллега потерял два с половиной литра крови, не меньше. Когда его состояние здоровья стабилизировалось, медики переправили раненого в Липецк, в реанимационное отделение областной больницы, - рассказал GOROD48 подробности ночной вылазки начальник пострадавшего Александр Щукин из ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы».