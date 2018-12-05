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28 минут назад

НАТО нашла способ победить Россию в Крыму и Калининграде

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#НАТО #Россия #Крым
НАТО нашла способ победить Россию в Крыму и Калининграде

НАТО располагает возможностями по подавлению России в Крыму и Калининградской области.

Глава второго флота ВМС США, адмирал Эндрю Льюис признал, что в Соединенных Штатах знают, как победить России в особо важных для нее стратегических районах — Крыму и Калининграде, - пишет Business Insider.

В материале отмечается, что давно используемые Москвой для противодействия техническому и численному превосходству НАТО на море и в воздухе — системы радиоэлектронной борьбы и радиолокации, вызывают озабоченность, потому что они могут ограничить свободу передвижения НАТО. Так, в Калининграде и Крыму имеются средства противовоздушной и противокорабельной обороны, а также размещены военнослужащие, говорится в материале.

«Не вдаваясь в детали, о которых я не должен говорить, я уверен, что мы можем работать в обстановке A2/AD [anti-access and area denial — ограничение и воспрещение доступа и манёвра] в спорных районах. На самом деле, я знаю, что мы можем это сделать», — сказал Льюис.

По словам американского адмирала, есть «очень четкий способ» сделать это, при этом он добавил, что США смогут добраться до этих районов в случае необходимости, - пишет Газета.ru.
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#НАТО #Россия #Крым

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