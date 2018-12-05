Предприниматели искали новые способы управления молодыми кадрами

HR-клуб для обсуждения и решения кадровых проблем предприятий в современных реалиях появился на базе Липецкого РСПП. Его первое заседание прошло 4 декабря.

Идею предпринимательского сообщества поддержали ПАО «НЛМК» и группа компаний «ТРИО». Встречу вела заместитель председателя правления-исполнительный директор регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области» Ольга Митрохина.Открывая заседание, Ольга Митрохина отметила, что рождение тематического клуба не случайно.«В нынешнем году региональное отделение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области» отмечает 15 лет. Сегодня в него входят более 40 организаций, на которых трудятся 30 тысяч человек. Предприятия-члены Липецкого РСПП дают в консолидированный бюджет 40% налоговых отчислений. За время деятельности объединения на регулярных встречах мы обсуждали и искали решения таких вопросов, как получение и доступность господдержки, развитие экономического потенциала, вносили свои предложения при обсуждении законопроектов на региональном и федеральном уровнях. Одной из основных тем была и остается до сих пор кадровая проблема — с ней так или иначе сталкивались все предприятия, и крупные, и небольшие. Аспектов много: нехватка людей, отсутствие молодых специалистов, нежелание молодежи оставаться на предприятиях после учебы, разрыв между системой обучения в вузах и ссузах и реальными требованиями компаний... Вопросов оказалось много и разных, родилась идея выделить эту тему в отдельное направление, создать клуб, где мы сможем обсудить вопросы, поделиться опытом с коллегами, пройти тренинги».По словам Ольги Митрохиной у каждого предприятия есть своя специфика кадровых проблем, однако существуют общие для всех моменты. Именно их будут выявлять участники встреч, разрабатывать предложения, при необходимости, вносить для рассмотрения на законодательном уровне.Выявить такие ключевые моменты в области трудовых ресурсов попыталась директор по персоналу ПАО «НЛМК» Ирина Ефимчук. «С цифровизацией у кадровых проблем появились другие нюансы. Молодежь, которая благодаря интернету и гаджетам привыкла получать огромные массивы информации, со школьной скамьи решает научные задачи, начинает работать со старших курсов университета или института, - эта молодежь не желает, выйдя на предприятие, считаться «подмастерьем» год-другой. Мы столкнулись с тем, что ребятам требуется организовать ускоренный курс практического обучения, когда они устраиваются на работу. Или же им становится неинтересно — как пятикласснику повторять таблицу умножения на «два». С другой стороны, закрытость предприятий (мы это отметили и на собственном опыте) поддерживает стереотип, что, например, металлургический завод они представляют себе по производственным фильмам 60-х годов прошлого века. Только когда мы стали показывать будущим специалистам, как выглядит завод сегодня, они смогли убедиться — комбинат времен дедов и отцов разительно отличается от современной металлургии.Бурное развитие технического прогресса показало другую проблему — мы много говорим про новые профессии, но совершенно упустили умирающие, но все еще необходимые для предприятия. С итоге старые специалисты уходят, молодые не хотят заниматься той деятельностью, которая, возможно, перестанет пользоваться спросом через пять-десять лет»Среди современных кадровых проблем Ирина Ефимчук выделила такие, как повышение производительности труда, подготовку руководящего состава из числа молодых специалистов, которые смогут видеть не только текущие задачи, но и просчитывать вектор будущего развития, передачу опыта молодым специалистам с учетом современных реалий, генерацию идей, использование цифровизации.Предприниматели затронули также вопрос подготовки кадров в вузах и ссузах. Работодатели, желая получить грамотных специалистов, должны участвовать в подготовке программ вместе с учебными заведениями — с этим согласились все участники. Более того, мало разработать программу, необходимо ежегодно работать над ее коррекцией — только так вуз сможет донести до студента, что именно работодатели хотят получить от молодых специалистов.Генеральный директор группы компаний «ТРИО» Евгения Уваркина, обращаясь к присутствующим, добавила – если работодатели хотят, чтобы молодежь оставалась в родных городах, не уезжала в поисках лучшей доли в другие места, нужно уделять ей внимание, создавая условия не только для трудовой деятельности и профессионального роста, но и заботиться об инфраструктуре.О трудовом дефиците говорила приглашенный эксперт, член правления группы компаний Эксперт HR Business Partner Елена Шульгина: «После демографического кризиса 90-х годов у нас наблюдается потеря количества трудовых кадров. Также мы теряем качество. Сегодня необходимо учиться, как именно справиться с теми вопросами, которые стоят перед работодателями».Первой попыткой разобраться в проблеме и найти выходы стал бизнес-тренинг: предприниматели определяли слабые места, затем обменивались мнениями и предлагали собственные идеи, выбирали лучшие, которые можно применить на большинстве предприятий.В завершении мероприятия было принято решение продолжить работу клуба: в ближайшее время организаторы сформируют план его работы на основе пожеланий участников.