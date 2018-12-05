США призвали Россию освободить украинских моряков

Высокопоставленный чиновник Госдепа США заявил, что Россию ждут «боль и последствия», которые будут усиливаться со временем, если она не отпустит задержанных украинских моряков. Об этом было сказано в ходе брифинга по встрече Североатлантического совета.





«Я хочу, чтобы русские восприняли послание о том, что они должны освободить экипажи, иначе последствия и боль будут только нарастать со временем», — приводятся слова чиновника в стенограмме брифинга, опубликованной на сайте ведомства.



«И последнее, что я хотел бы сказать. Я думаю, что русские воспримут это послание. Но если они этого не сделают, им должно быть совершенно ясно, что до тех пор, пока они удерживают экипажи, мы будем продолжать повышать цену, которую им придется заплатить. Они должны освободить экипажи, вернуть корабли, это не тот вопрос, который мы выпустим из зоны нашего внимания», — добавил он.



Госдеп в очередной раз призвал страны Европы отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2». Представитель ведомства заявил, что инцидент в Керченском проливе должен напомнить Европе о том, что этот проект — «плохая идея».



«Инцидент в Керчи должен стать напоминанием всем нашим европейским союзникам о том, почему «Северный поток-2» такая плохая идея», — сказал он. Представитель Госдепа отметил, что чем больше газа поставляется в Европу в обход Украины, тем слабее становится сдерживание российской военной агрессии, - передает



Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина готовит иск в Международный суд ООН об ответственности России в связи с инцидентом в Керченском проливе, имевшем место 25 ноября. «Готовится иск в Международный суд ООН в связи с актом агрессии. Файл этот уже зафиксирован — об ответственности Российской Федерации за агрессию против нашего государства», — сказал президент Украины.



25 ноября российские пограничники задержали три украинских военных корабля в районе Керченского пролива. ФСБ заявила, что они нарушили государственную границу России. При задержании был применен таран и огонь на поражение, три украинских моряка получили ранения.



​Экипажи кораблей решением суда в Симферополе арестованы и этапированы в Москву. Им предъявили официальные обвинения в нарушении границы.



Украинская сторона обвинила Россию в агрессии. В Киеве заявили, что корабли двигались, не нарушая международного права, из Одессы в Бердянск, а Керченский пролив и Азовское море являются внутренними водами России и Украины по договору 2003 года, проход по которым для судов этих стран свободный и не требует согласования.

Государственный департамент США в очередной раз призвал российские власти освободить украинских военных моряков, задержанных в Черном море вблизи Керченского пролива. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Госдепа на брифинге 4 декабря.«Я хочу, чтобы русские восприняли послание о том, что они должны освободить экипажи, иначе последствия и боль будут только нарастать со временем», — приводятся слова чиновника в стенограмме брифинга, опубликованной на сайте ведомства.«И последнее, что я хотел бы сказать. Я думаю, что русские воспримут это послание. Но если они этого не сделают, им должно быть совершенно ясно, что до тех пор, пока они удерживают экипажи, мы будем продолжать повышать цену, которую им придется заплатить. Они должны освободить экипажи, вернуть корабли, это не тот вопрос, который мы выпустим из зоны нашего внимания», — добавил он.Госдеп в очередной раз призвал страны Европы отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2». Представитель ведомства заявил, что инцидент в Керченском проливе должен напомнить Европе о том, что этот проект — «плохая идея».«Инцидент в Керчи должен стать напоминанием всем нашим европейским союзникам о том, почему «Северный поток-2» такая плохая идея», — сказал он. Представитель Госдепа отметил, что чем больше газа поставляется в Европу в обход Украины, тем слабее становится сдерживание российской военной агрессии, - передает РБК Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина готовит иск в Международный суд ООН об ответственности России в связи с инцидентом в Керченском проливе, имевшем место 25 ноября. «Готовится иск в Международный суд ООН в связи с актом агрессии. Файл этот уже зафиксирован — об ответственности Российской Федерации за агрессию против нашего государства», — сказал президент Украины.25 ноября российские пограничники задержали три украинских военных корабля в районе Керченского пролива. ФСБ заявила, что они нарушили государственную границу России. При задержании был применен таран и огонь на поражение, три украинских моряка получили ранения.​Экипажи кораблей решением суда в Симферополе арестованы и этапированы в Москву. Им предъявили официальные обвинения в нарушении границы.Украинская сторона обвинила Россию в агрессии. В Киеве заявили, что корабли двигались, не нарушая международного права, из Одессы в Бердянск, а Керченский пролив и Азовское море являются внутренними водами России и Украины по договору 2003 года, проход по которым для судов этих стран свободный и не требует согласования.