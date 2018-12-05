В мире

сегодня, 14:01

Словакия выслала российского дипломата по подозрению в шпионаже

231
#Словакия #Россия #шпионаж
Словакия выслала российского дипломата по подозрению в шпионаже

Словакия выслала российского дипломата по подозрению в разведывательной деятельности.

Ответ России на высылку Словакией российского дипломата из-за подозрений в разведывательной деятельности будет зеркальным, - заявил РИА-Новости член комитета Госдумы Антон Морозов.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой премьер-министра страны Петера Пеллегрини сообщило, что Словакия высылает российского дипломата, подозреваемого в разведывательной деятельности.

"Ответ всегда зеркальный в таких ситуациях. Я сомневаюсь, что наше внешнеполитическое ведомство сможет согласиться с этими обвинениями. Скорее всего, мы будем эти обвинения отвергать", — сказал Морозов.

Парламентарий также добавил, что Словакия не обязана предоставлять доказательства причастности российского дипломата к разведывательной деятельности.

"Согласно Венской конвенции, они имеют право выслать дипломата, даже если его вина не доказана, а просто они подозревают его в деятельности, несовместимой со статусом дипломата", — пояснил Морозов.
231
#Словакия #Россия #шпионаж

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

НАТО нашла способ победить Россию в Крыму и Калининграде
#НАТО #Россия #Крым
НАТО нашла способ победить Россию в Крыму и Калининграде

28 минут назад

В мире
США призвали Россию освободить украинских моряков
#США #Украина #Россия
США призвали Россию освободить украинских моряков

сегодня, 14:43

В мире
СМИ опубликовали видео с выступлением пьяного Порошенко
#Порошенко
1
СМИ опубликовали видео с выступлением пьяного Порошенко

вчера, 14:46

В мире
Украина признала частичную разблокировку портов Азовского моря
#Украина #Россия
Украина признала частичную разблокировку портов Азовского моря

вчера, 14:37

В мире
Saxo Bank предрек введение всемирного налога на транспорт в 2019 году
#Saxo Bank #налог на транспорт
Saxo Bank предрек введение всемирного налога на транспорт в 2019 году

вчера, 13:14

В мире
Пропавший в Армении боевой самолет Су-25 разбился
#Армения #Су-25
1
Пропавший в Армении боевой самолет Су-25 разбился

вчера, 13:02

В мире