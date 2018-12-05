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Футболисты Кокорин и Мамаев не признали свою вину в суде

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#Кокорин #Мамаев
Футболисты Кокорин и Мамаев не признали свою вину в суде

Тверской суд Москвы начал заседание, на котором рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста до 8 февраля футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также брату Кокорина Кириллу и еще одному фигуранту дела Александру Протасовицкому.

Защита чиновника Дениса Пака, пострадавшего по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, отметила, что они до сих пор не согласились с обвинением ни по одному из эпизодов. Об этом ТАСС сообщила адвокат Пака Наталья Шатихина.

"Насколько мне известно, а нас должны об этом уведомить, ни один из обвиняемых не согласился с обвинением ни по одному из эпизодов. Почему наши фигуранты, с одной стороны, просят за что-то человеческого прощения и каются публично, а с другой - не реализуют это свое право, мне сложно судить. В любом случае не от нас сейчас зависит, каковы будут сроки следствия, и во многом даже не от следователей", - сказала она.

Также она отметила, что продление сроков следствия на следующие два месяца ожидаемо и обоснованно. "Дела редко расследуются менее полугода, и связано это отнюдь не с нерадивостью следственных органов. Во-первых, надо помнить, что в деле трое потерпевших и четверо обвиняемых, оба эпизода происходили в публичных местах. Это означает, что следствию предстоит огромный массив необходимых в соответствии с законом действий", - пояснила защитник.

Во-вторых, отметила Шатихина, особенности уголовного процесса в том, что обвинению предстоит доказывать в суде каждое обстоятельство. "В отличие от рядового гражданина, которому "и так все ясно", необходимо выполнить экспертизы, начиная от судебно-медицинских по повреждениям, без этого даже окончательную квалификацию не сделать, и множество других", - добавила адвокат.

В среду, 5 декабря, Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство следственных органов о продлении срока ареста Кокорину и Мамаеву.

Тверской суд Москвы начал заседание, на котором рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста до 8 февраля футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также брату Кокорина Кириллу и еще одному фигуранту дела Александру Протасовицкому.

Все они находятся в одном "аквариуме" и ждут начала слушаний. Молодые люди общаются между собой, иногда улыбаются. Особенно много разговаривают братья Кокорины.

Поддержать обвиняемых пришли родственники и друзья, а также жена Мамаева Алана. Известных спортсменов, поддерживавших футболистов в соцсетях и интервью, в суде нет, - передает РИА-Новости.

Фигурантов дела арестовали 11 октября. С того времени они находились в СИЗО в разных камерах.

Две потасовки с их участием произошли 8 октября. Сначала, по данным следствия, братья Кокорины, Мамаев и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала. Затем в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

Два дня футболисты не выходили на связь, однако затем явились в полицию, их отправили в изолятор. Четвертым задержанным оказался Протасовицкий, играющий в любительской лиге.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Хулиганство в составе группы лиц" и "Побои". Санкция только статьи "Хулиганство" предполагает до семи лет заключения.
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#Кокорин #Мамаев

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