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«Яндекс» представил свой первый собственный смартфон

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#Яндекс #смартфон
«Яндекс» представил свой первый собственный смартфон

Интернет-компания "Яндекс" официально представила свой смартфон "Яндекс.Телефон".

Компания "Яндекс" представила смартфон с голосовым помощником "Алиса", - передает РИА-Новости.

"Яндекс.Телефон" — первый в мире смартфон, в котором "Алиса" "живет" в устройстве, а не в отдельном приложении, поэтому ей доступно намного больше возможностей. Ее можно позвать откуда угодно: с домашнего экрана, из видеоплеера, из игры, из любого приложения. "Алиса" вам ответит, даже если телефон просто лежит рядом", — рассказывает вице-президент по экосистемным продуктам компании Федор Ежов.

Телефон работает на ОС Android 8.1 (скоро выйдет обновление до Android 9). Он оснащен двойной камерой, восьмиядерным процессором Snapdragon 630 и экраном с диагональю 5,65 дюйма и разрешением 2160x1080 точек. Сканер отпечатка позволяет разблокировать телефон одним прикосновением, а технология NFC — использовать аппарат для бесконтактной оплаты покупок. Аудиочип Qualcomm Aqstic обеспечивает звук в играх, видео и при прослушивании музыки.

Цена "Яндекс.Телефона" — 17,99 тысячи рублей. Продажи стартуют 6 декабря в магазине и музее "Яндекса" в Москве, 7 декабря телефон начнет продаваться в онлайне — на маркетплейсе "Беру" с бесплатной доставкой по России, а также в салонах сотового оператора "Билайн" и магазинах "М.Видео" и "Эльдорадо".

124
#Яндекс #смартфон

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