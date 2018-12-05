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Россия ответила на обвинения США по ДРСМД

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#ДРСМД #США #Россия
Россия ответила на обвинения США по ДРСМД

Обвинения Вашингтона в адрес Москвы в невыполнении ДРСМД беспочвенны, а доказательств с американской стороны предоставлено не было, - заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter ультиматум госсекретаря США Майка Помпео по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), - передает РИА-Новости.

Госсекретарь заявил, что России дается 60 дней на "возвращение" к выполнению ДРСМД. Помпео отметил, что если этого не произойдет, то США приостановят обязательства по договору.

По словам Пушкова, американская сторона выдвинула ультиматум, чтобы перенести ответственность за разрыв договора на Россию.

"Ультиматум Помпео — это технология выхода США из ДРСМД: в Вашингтоне понимают, что Москва такой ультиматум отвергнет. И тогда они заявят на весь мир, что во всем опять виновата Россия, и поэтому они рвут договор. Им нужно обоснование. В этом смысл ультиматума Помпео", — объяснил сенатор.

"Обвинения Вашингтона в адрес Москвы в невыполнении ДРСМД беспочвенны, а доказательств с американской стороны предоставлено не было", - заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Российская сторона неоднократно заявляла, что это, мягко говоря, домыслы. Никаких доказательств, которые подтверждали бы эту американскую позицию, нам так и не было представлено", — сказала она во время брифинга.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео назвал условие, в случае несоблюдения которого Вашингтон приостановит исполнение своих обязательств по ДРСМД.

Американист Владимир Брутер в беседе с Nation News оценил поручение президента США Дональда Трампа подготовить доклад о «нарушении» Россией ДРСМД.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон намерен выйти из ДРСМД, заключенного еще в 1987 году. Американский лидер обвинил Москву в нарушении соглашения.

В ответ глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть вопросы к США. В частности, в Москве отмечают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором.

Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

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#ДРСМД #США #Россия

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