Рабочий-мигрант обокрал нанимателя

3 декабря в полицию с заявлением о краже 20 000 рублей обратился 36-летний житель Липецка. Полицейские по подозрению в преступлении задержали 34-летнего уроженца ближнего зарубежья.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемый, находясь на своем рабочем месте, украл из деньги куртки, висевшей в в раздевалке подсобного помещения. Куртка принадлежала хозяину помещения, в котором работал подозреваемый.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы. Расследование проводит ОД ОП № 6 УМВД России по г. Липецку.