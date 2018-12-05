Происшествия

28 минут назад

Рабочий-мигрант обокрал нанимателя

4 247
#кража
Рабочий-мигрант обокрал нанимателя

3 декабря в полицию с заявлением о краже 20 000 рублей обратился 36-летний житель Липецка. Полицейские по подозрению в преступлении задержали 34-летнего уроженца ближнего зарубежья.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемый, находясь на своем рабочем месте, украл из деньги куртки, висевшей в в раздевалке подсобного помещения. Куртка принадлежала хозяину помещения, в котором работал подозреваемый. 

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы. Расследование проводит ОД ОП № 6 УМВД России по г. Липецку.

4 247
#кража

Комментарии (5)

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г48

9 секунд назад
ALEX, как шмоли, так и накорябали))
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ALEX

5 минут назад
украл из деньги куртки
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ОП № 6

10 минут назад
Потом, прохмелившись, нашел в другом кармане
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нормально

11 минут назад
Люди живут. Среднюю зп в кармане куртки носят и бросают где попало.
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..

17 минут назад
Преступление века! Молоды менты, работают)))
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