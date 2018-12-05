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56 минут назад

Названы регионы России с самым упитанным населением

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Названы регионы России с самым упитанным населением

В этих регионах наблюдается повышенный уровень заболеваемости диабетом

Несколько регионов России демонстрируют повышенный уровень заболеваемости диабетом из-за распространения ожирения. Об этом рассказала в среду на "правительственном часе" в Совете Федерации вице-премьер Татьяна Голикова, передает Российская Газета.

Так, ожирение наиболее распространено в Кировской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Курганской, Тюменской и Новосибирской областях, вследствие этого в данных регионах самая высокая заболеваемость диабетом, заявила Татьяна Голикова.

По ее словам, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" будет внедрена программа мониторинга за состоянием питания различных групп населения. "Это позволит предотвращать возникновение целого ряда заболеваний, связанных с питанием. В первую очередь, это болезни сердечно-сосудистой системы, диабета, новообразования, болезни ЖКТ", - сообщила Голикова.

На предстоящие три года на цели нацпроекта "Здравоохранение" предусмотрен 281 миллион рублей на межбюджетные трансферты. Федеральный бюджет, подчеркнула она, софинасирует от 95 до 99 расходов на мероприятия в рамках нацпроектов.
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