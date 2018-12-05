Общество

сегодня, 11:04

С городских улиц за сутки вывезено около 900 кубометров снега

7 269
#снегопад
С городских улиц за сутки вывезено около 900 кубометров снега

На борьбу со снежными заносами и гололедицей  минувшей ночью вышло 56 единиц спецтехники. 

Как сообщили в пресс-служба администрации города, работы продолжаются в круглосуточном режиме. Всего за прошедшие сутки с улиц города вывезено около 900  кубометров снега. За указанный период израсходовано порядка 98 тонн пескосоляной смеси и 114,5 тонн соли. Особое  внимание уделяется спускам, местам остановки пассажирского транспорта и площадкам, находящимся в непосредственной близости к образовательным учреждениям. 

По данным департамента жилищно-коммунального хозяйства в уборке придомовых территорий задействовано порядка 200 дворников. Оставить заявку на проведение работ липчане могут, обратившись в управляющие компании, а сообщить о ненадлежащем качестве их исполнения по единому номеру телефона 522-639. Как отметили в структурном подразделении, заявка на уборку снега во дворе по улице Циолковского, поступившая накануне вечером, пока остается единственным сигналом. В настоящий момент она уже передана для принятия мер в управляющую компанию. 

По прогнозам синоптиков в ближайшие сутки Липецк снова ожидает обильный снегопад. Ночью столбик термометра опустится ниже нуля. На дорогах возможна гололедица. Водителям необходимо быть особенно внимательными, и при выборе скоростного режима учитывать погодные условия. 


7 269
#снегопад

Комментарии (7)

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колхозник я

6 минут назад
Ложь, Брехло ты,не ложь.В колхозе белый искристый снег.Это вы в городе засранцы чумазые!
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Ложь

13 минут назад
столько снега не выпало.На дорогах грязь,как в колхозе.
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\\\

20 минут назад
Мер, сообща можно! Если каждый сожрет по ведру снега, так мы его и победим.
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Мер

39 минут назад
Правду говорят на борьбу со снежной стихией были брошены даже легквые служебные машины, в том числе и мой черный лексус. Снег грузили в багажник и возили на отведенные места для его сбора. Только сообща можно победить снежную стихию.
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...

44 минуты назад
где же они столько снега наскребли?)))
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Бывший

57 минут назад
Вот проблема - снег в России выпал, сводки как с войны идут. Воистину, страна упорно движется к бесславному концу.
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ОСЛЫ!

сегодня, 11:21
Уберите фото десятилетней давности! Снимайте спецтехнику на улицах! Что?! Ее там нема?! Вы уже достали своей брехней, можно подумать, в городе кроме трактора с ц. рынка больше и нет техники? Я ее лично не вижу, посыпали улицы какой то гадостью, а почистить нечем?
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