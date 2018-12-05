С городских улиц за сутки вывезено около 900 кубометров снега

На борьбу со снежными заносами и гололедицей минувшей ночью вышло 56 единиц спецтехники.

Как сообщили в пресс-служба администрации города, работы продолжаются в круглосуточном режиме. Всего за прошедшие сутки с улиц города вывезено около 900 кубометров снега. За указанный период израсходовано порядка 98 тонн пескосоляной смеси и 114,5 тонн соли. Особое внимание уделяется спускам, местам остановки пассажирского транспорта и площадкам, находящимся в непосредственной близости к образовательным учреждениям.

По данным департамента жилищно-коммунального хозяйства в уборке придомовых территорий задействовано порядка 200 дворников. Оставить заявку на проведение работ липчане могут, обратившись в управляющие компании, а сообщить о ненадлежащем качестве их исполнения по единому номеру телефона 522-639. Как отметили в структурном подразделении, заявка на уборку снега во дворе по улице Циолковского, поступившая накануне вечером, пока остается единственным сигналом. В настоящий момент она уже передана для принятия мер в управляющую компанию.

По прогнозам синоптиков в ближайшие сутки Липецк снова ожидает обильный снегопад. Ночью столбик термометра опустится ниже нуля. На дорогах возможна гололедица. Водителям необходимо быть особенно внимательными, и при выборе скоростного режима учитывать погодные условия.